Полузащитник "Краснодара" Олссон перешел в "Андерлехт"

Шведский полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Как сообщается на официальном сайте "быков", 26-летний футболист переходит в "Андерлехт".

Олссон уже успешно прошел медосмотр и подписал соглашение с новой командой. Условия сделки и срок договора с одним из лидеров чемпионата Бельгии не называются.

"ФК "Краснодар" благодарит Кристоффера Олссона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в опубликованном сообщении краснодарского клуба.

Швед выступал в РПЛ с 2019 года и отметился тремя голами.