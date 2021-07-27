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27.07.2021 16:47
Рубрика: Спорт

Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Блокировка неэфирных трансляций Олимпиады в интернете в Крыму производится по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые "Первый канал" получает непосредственно у официального вещателя МОК - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета", - сказал Эрнст ТАСС.

Геоблокировку спецпроектов и трансляций в интернете на olympics.1tv.ru обеспечивает именно МОК. При этом жителям Крыма доступен телеэфир и трансляции на сайте 1tv.ru, отметил Эрнст.

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