Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму

Блокировка неэфирных трансляций Олимпиады в интернете в Крыму производится по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые "Первый канал" получает непосредственно у официального вещателя МОК - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета", - сказал Эрнст ТАСС.

Геоблокировку спецпроектов и трансляций в интернете на olympics.1tv.ru обеспечивает именно МОК. При этом жителям Крыма доступен телеэфир и трансляции на сайте 1tv.ru, отметил Эрнст.