"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча

Московское "Динамо" в гостях переиграло "Уфу" со счетом 3:2 благодаря голу Себастьяна Шиманьски.

В матче второго тура РПЛ "Уфа" принимала" столичное "Динамо". Счет в матче был открыт после того, как арбитр назначил в ворота хозяев пенальти за нарушение правил со стороны Неманьи Милетича. Даниил Фомин с 11-ти метров поразил ворота хозяев.

В конце тайма Милетич снова сфолил в своей штрафной, и Фомин также с пенальти оформил дубль.

В середине второго тайма "Уфа" осталась вдесятером после удаления Руслана Фищенко, который получил два предупреждения за минуту. Казалось бы судьба встречи не вызывает вопросов, но тут уфимцам удалось провести две голевые атаки. Гамид Агаларов с интервалом в пять минут дважды поразил ворота гостей - 2:2.

Но в самом конце встречи Себастьян Шиманьски все же принес "Динамо" вторую победу в сезоне.