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03.08.2021 10:45
Рубрика: Спорт

Отец Сергея Каменского оценил олимпийский результат спортсмена

Текст: Сергей Зюзин
Заслуженный тренер России Игорь Каменский выступление в Токио своего сына-стрелка Сергея, завоевавшего серебряную и бронзовую медали, назвал "неплохим результатом".
Игорь Каменский сохранил первые мишени сына. Фото: Из архива Игоря Каменского Игорь Каменский сохранил первые мишени сына. Фото: Из архива Игоря Каменского
Игорь Каменский сохранил первые мишени сына. Фото: Из архива Игоря Каменского

- Сергей - молодец, стрелял очень хорошо, превысил свой лучший результат, но этого оказалось мало, - отметил в разговоре с "РГ" его отец и первый тренер Игорь Каменский. - Нельзя сказать, что Серега проиграл. Это китаец выиграл, показав еще лучшую стрельбу. Тем не менее две медали с нынешней Олимпиады - неплохой результат.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Насколько сложно было Сергею готовиться к этим Играм?

- Думаю, не сложнее, чем к Олимпиаде в Рио. Все шло как обычно. Единственное - не хватало международных стартов из пандемии. Вот об этом мы жалели. Сергей выступил на чемпионате Европы и последнем этапе Кубка мира в Хорватии. И там, и там завоевал медали, почувствовал подзабытый дух международных соревнований. Со здоровьем у него все было в порядке.

- Созванивались с ним в Токио?

- Нет, на время Олимпиады он отключает телефон. Вышел на связь после второго старта, в котором взял бронзовую медаль в паре с Юлией Каримовой. Она, кстати, начинала стрелковый путь в Красноярске, потом уж перебралась в Ижевск. (Смеется.) Как тут не вспомнить про великое пророчество Ломоносова о том, что "Российское могущество прирастать будет Сибирью"? У сына после микста было нормальное настроение, сказал, что самым сложным оказалось попасть в финал. Стрелял он в финале достаточно уверенно. Немного пообщались, и Сергей вышел из Сети.

Юные годы олимпийского призера Фото: Из архива Игоря Каменского

- Кому как не вам знать характер сына. В душе он доволен серебряной медалью в "стандарте"?

- Двоякие, наверное, чувства. С одной стороны, да - в финале показал результат ощутимо выше того, что был в Рио. С другой - китаец просто разошелся, не позволил дотянуться до золота. Но самое интересное в том, что Серега остался действующим обладателем олимпийского рекорда. На Олимпиаде 2016 года в квалификации он набрал 1184 очка. Сейчас в квалификации вместе с Чжаном Чанхонгу они выбили в квалификации по 1183 очка (сын стал первым потому, что центральных десяток было больше). Сереге и китайцу мог серьезно попортить нервы венгр Иштван Пени, но он не попал в финал. И что-то произошло с украинцем Кулишом, который в стрельбе стоя угодил в чужую мишень.

- Станет ли успех Сергея мощным толчком к развитии пулевой стрельбы в вашем родном Бийске?

- Сложный вопрос… Это не только от нас зависит. Я мог бы много чего сказать по этому поводу, но ограничусь главным - надо поднимать материальную базу. Оборудование устарело. Что-то мы пытаемся обновлять, однако в целом те установки, на которых мы стреляем, - это уже прошлый век. Как без современной базы развивать стрелковый спорт, я даже не знаю. Посмотрите, как по сравнению с прошлой Олимпиадой у спортсменов многих стран выросли результаты. Талантливые ребятишки в Бийске есть, но, чтобы из них выросли новые олимпийцы, нужно реально развивать наш вид.

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