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03.08.2021 07:45
Рубрика: Спорт

Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому"

Текст: Максим Домчев
Бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов стал футболистом "Ромы". Ранее игрок сборной Узбекистана выступал за другой клуб Серии А - "Дженоа".
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: EPA-EFE/OLAF KRAAK
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Как сообщает сайт римского клуба, контракт с 26-летним Шомуродовым заключен на 5 лет. За новую команду нападающий будет выступать под номером 14. Сумма сделки не называется, но трансферная стоимость футболиста составляет около 8 миллионов евро.

Шомуродов выступал за "Дженоа" с 2020 года. Он был приобретен у "Ростова" за 7,5 миллиона евро. В чемпионате Италии узбекский форвард отметился восемью голами в 31-м матче.

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