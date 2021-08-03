Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому"

Бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов стал футболистом "Ромы". Ранее игрок сборной Узбекистана выступал за другой клуб Серии А - "Дженоа".

Как сообщает сайт римского клуба, контракт с 26-летним Шомуродовым заключен на 5 лет. За новую команду нападающий будет выступать под номером 14. Сумма сделки не называется, но трансферная стоимость футболиста составляет около 8 миллионов евро.

Шомуродов выступал за "Дженоа" с 2020 года. Он был приобретен у "Ростова" за 7,5 миллиона евро. В чемпионате Италии узбекский форвард отметился восемью голами в 31-м матче.