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09.08.2021 23:51
Рубрика: Спорт

Грубый пост на сайте ассоциации гимнастики РБ оказался фейком

Белорусская ассоциация гимнастики (БАГ) заявила о взлома своего аккаунта в Facebook, которое произошло днем ранее, 8 августа, и удалила размещенный неизвестными хакерами оскорбительный пост в адрес российских гимнасток.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети", - говорится в сообщении.

В ассоциации пообещали повысить надежность аккаунта, чтобы впредь не допускать подобных конфузов.

Позже в БАГ выступили с еще одним заявлением, в котором поздравили всех победителей и призеров завершившейся в Токио Олимпиады и особо отметили "российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта".

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