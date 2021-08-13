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13.08.2021 11:30
Рубрика: Спорт

Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады

Текст: Юрий Чернов
В России готовятся сразу несколько заявок на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с российскими олимпийцами, состоявшейся в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

Министр заявил, что ему известно о том, что этот вопрос рассматривается. "Несколько городов, точно совершенно Питер, Казань, по-моему", - заявил Лавров.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он напомнил, что МИД России не принимает решения о проведении Олимпиады, поскольку этот вопрос находится в компетенции правительства РФ. Сергей Лавров также обратился к властям Ростовской области, в которой расположен комплекс "Самбекские высоты".

"Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте", - цитирует Лаврова ТАСС.

Спорт Олимпийские игры Правительство МИД