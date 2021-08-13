Определились все участники элитного раунда Кубка России

Определились все участники элитного группового раунда Кубка России по футболу. Последними в эту стадию пробились барнаульское "Динамо" и "Легион Динамо" (Махачкала).

В элитном раунде сыграют 33 клуба - по 11 представителей от Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион чемпионата страны) и ПФЛ с ЛФЛ (третья по рангу лига и любительская лига соответственно). Жеребьевка следующего этапа Кубка, по итогам которой образуются 11 групп по три команды в каждой, состоится уже сегодня.

Отметим, что участники еврокубков - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва), "Сочи" и казанский "Рубин" - стартуют в Кубке со стадии 1/8 финала. Действующим обладателем турнира является "Локомотив", победивший в середине мая в финале самарские "Крылья Советов" (3:1).