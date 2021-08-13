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13.08.2021 16:51
Рубрика: Спорт

Отец Влашича заявил, что его сын хочет покинуть ЦСКА

Текст: Артур Нанян
Игрок ЦСКА Никола Влашич. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Игрок ЦСКА Никола Влашич. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Игрок ЦСКА Никола Влашич. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича Йошко высказался о будущем сына. По его словам, футболист намерен уйти из стана "красно-синих", и в клубе знают о его желании.

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В летнее межсезонье интерес к Влашичу проявляли несколько европейских команд, в частности, "Милан". На днях появилась информация, что "россонери" не оставляют попыток заполучить хорвата, даже несмотря на первоначальный отказ от ЦСКА.

"Переговоры не заглохли, просто таков сам процесс. Есть спрос и ряд предложений. Это классический бизнес, здесь не так много философии. Что касается Николы, то первое и главное - уйти из ЦСКА. Ему пора сделать этот шаг, и клуб в курсе его намерений. Посмотрим, как все сложится", - приводит слова Йошко Влашича портал net.hr.

Со старта нынешнего сезона Влашич провел два матча за ЦСКА: против "Локомотива" и "Динамо". Что интересно - в обеих встречах "красно-синие" проиграли с одинаковым счетом 1:2.

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