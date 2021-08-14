Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Уралом"

Тренерский штаб "Спартака" во главе с Руем Виторией определился со стартовым составом команды на матч четвертого тура чемпионата России дома против "Урала".

С первых минут у "красно-белых" выйдут: Александр Максименко, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Александр Ломовицкий, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает 11-е место с тремя набранными очками. В то же время "Урал" идет 15-м с одним очком в активе.