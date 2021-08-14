Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Болельщики московского "Спартака" отреагировали на последние неудачи любимого клуба.
Так, на сегодняшнем матче с "Уралом" на трибунах появились оскорбительные баннеры в адрес футболистов. "Соболев Саша бросил играть, ведь стали в "телеге" его восхвалять", - написано на одном из баннеров.
Также во время встречи с трибун слышны нелицеприятные выкрики в адрес спартаковцев, передает "Чемпионат".
Напомним, что после трех туров чемпионата "красно-белые" идут на 11-м месте, потерпев два поражения и одержав одну победу. Чуть ранее москвичи вылетели из Лиги чемпионов, уступив в обоих поединках квалификации "Бенфике".