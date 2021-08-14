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14.08.2021 18:04
Рубрика: Спорт

Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Болельщики московского "Спартака" отреагировали на последние неудачи любимого клуба.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Так, на сегодняшнем матче с "Уралом" на трибунах появились оскорбительные баннеры в адрес футболистов. "Соболев Саша бросил играть, ведь стали в "телеге" его восхвалять", - написано на одном из баннеров.

Также во время встречи с трибун слышны нелицеприятные выкрики в адрес спартаковцев, передает "Чемпионат".

Напомним, что после трех туров чемпионата "красно-белые" идут на 11-м месте, потерпев два поражения и одержав одну победу. Чуть ранее москвичи вылетели из Лиги чемпионов, уступив в обоих поединках квалификации "Бенфике".

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