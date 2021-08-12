Лучший футболист СССР 1972 года в составе московского "Спартака", председатель международного физкультурно-спортивного общества "Спартак" Евгений Ловчев предоставил в распоряжение RG.RU текст письма, которое направлено президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову.

"Уважаемый Вагит Юсуфович!

Обращаюсь к вам как председатель международного физкультурно-спортивного общества "Спартак" имени Н.П. Старостина, чемпион СССР 1969 года в составе "Спартака", лучший футболист СССР 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, заслуженный мастер спорта России. Делаю это вместе с ветеранами футбольной команды "Спартак" разных поколений, хранителями ее истории и традиций, которые так же, как и я, не могут спокойно наблюдать за тем, что творится с клубом, представляющим наше общество.

В следующем апреле ФК "Спартак" отметит столетие, и нам вдвойне стыдно, что юбилейный сезон начинается с грязи, от которой клуб не отмоется еще долго. Братья Старостины, основатели "Спартака", учили нас жить по неписаному закону, который даже после неизбежных в спорте неудач формулировали так: "Все потеряно, кроме чести". Теперь футбольный клуб "Спартак", главный акционер которого - вице-президент компании "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун, с каждым годом все стремительнее теряет честь и репутацию, вызывая негодование собственных болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих.

Обращаемся к Вам потому, что взывать к совести самого господина Федуна больше не видим смысла. Делали это много раз, но нас никто в руководстве клуба не слышит, наше мнение никому там не нужно и неинтересно. А главное, поступки Федуна говорят сами за себя. Диалог с ним невозможен. Поэтому иного шанса, как письменно и публично обратиться к Вам, больше не остается.

С конца 2003 года, когда Федун пришел в "Спартак", в команде произошло 16 смен главного тренера - то есть практически каждый год все начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора. Неудивительно, что при таком вопиющем отсутствии стратегии развития потраченные в том числе "ЛУКОЙЛом" большие средства, по сути, уходили в песок - за 18 лет "Спартак" лишь один раз завоевал титул чемпиона России и еще раз выиграл Суперкубок страны.

Даже если не сравнивать с "Зенитом" из Санкт-Петербурга, обладающим иным уровнем финансового и административного ресурса, то, например, столичный ЦСКА, давно уже ничем не превосходящий "Спартак" по возможностям, за эти 18 лет шесть раз выиграл золото чемпионата, шесть - Кубок России (мы его не брали с 2003 года), семь - Суперкубок России. Московский "Локомотив" с того момента - трижды чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка и двукратный - Суперкубка. То есть эффективность вложений "ЛУКОЙЛа" в "Спартак" при Федуне близка к нулю.

Но еще намного хуже спортивных результатов то, что в последнее время происходит вокруг "Спартака" за пределами футбольного поля. Невозможно было смотреть за тем, как гражданская супруга Федуна Зарема Салихова, сначала войдя в совет директоров, а затем демонстративно выйдя из него в знак протеста против назначения главным тренером португальца Руя Витории, в своем Телеграм-канале вываливала в общий доступ тонны грязного белья, публично сводя счеты с неугодными ей менеджерами "Спартака" и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России. В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для работников клуба и членов команды обстановку, в которой "Спартак" без борьбы отдал место в Лиге чемпионов УЕФА и с двух поражений в трех матчах начал российский чемпионат.

Сам Федун не только не препятствовал созданию такой обстановки, но и в дни важнейших матчей за выход в Лигу чемпионов против "Бенфики" из Лиссабона улетел в отпуск во Францию, где вместе с госпожой Салиховой наслаждается красивой жизнью. А все люди, небезразличные к "Спартаку", в это же время расхлебывают последствия ее разрушительных действий в стиле телешоу "Дом-2".

В СМИ сообщалось, что у вас есть доля акций ФК "Спартак". С недавних пор ваш сын Юсуф входит в совет директоров клуба. Ваша компания - его титульный спонсор, и у спартаковских болельщиков, как и у обычных людей, "ЛУКОЙЛ" ассоциируется со "Спартаком". Федун позорит не только себя и клуб, но и вашу компанию! С горечью вынужден признать, что из-за его деятельности слово "Спартак" больше не ассоциируется у людей с благородством и честью, на которых мы как спартаковцы благодаря братьям Старостиным когда-то росли. Теперь ассоциация с футбольным клубом "Спартак" - только скандал. Не прекращающийся и все время принимающий новые формы.

Неудивительно, что некоторое время назад спартаковские болельщики уже отказывались заправлять свои автомобили на бензоколонках "ЛУКОЙЛа". Уверен, что в сложившейся обстановке повторение таких акций - не за горами. Не случайно активные болельщики "Спартака" во время недавнего матча с новичком Российской премьер-лиги "Нижним Новгородом" (кстати, во всей этой обстановке проигранного) скандировали оскорбительные, но с эмоциональной точки зрения объяснимые вещи в адрес Федуна.

Если так пойдет и дальше, то вскоре это срикошетит и по "ЛУКОЙЛу", поэтому пойти на какие-то серьезные перемены на самом верху "Спартака" - в ваших же интересах.

Обращаемся к Вам, руководителю крупнейшей российской нефтяной компании и уважаемому человеку, с настоятельной просьбой навести в "Спартаке" порядок. Мы, ветераны, не можем требовать продажи господином Федуном своей доли акций футбольного клуба, но констатируем, что он перешел точку невозврата.

Пользуясь случаем, обращаемся и к спартаковским футболистам. Какая бы обстановка ни творилась вокруг команды, ваша нынешняя игра не красит вас как личностей. Вам не должно быть дела до чьих-то взаимоотношений и скандалов. Вы должны в этой сложной ситуации поддержать своего тренера Руя Виторию, который не виноват в происходящем и культивирует правильные, подходящие "Спартаку" игровые идеи. Вы играете не за Федуна или кого-то еще, а за собственную честь и за гордое имя "Спартака", как бы кто его сейчас ни позорил.

Вагит Юсуфович, нам очень горько, что приходится писать это открытое письмо в начале сезона столетия "Спартака". Но очевидно: если Вы самым резким и жестким образом не вмешаетесь в происходящее, а оставите все на откуп Федуна, станет только хуже. Не позвольте этому произойти!"