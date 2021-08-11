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11.08.2021 22:03
Рубрика: Спорт

«Спартак» без шансов уступил португальской «Бенфике»

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Московский "Спартак" не сыграет в Лиге чемпионов-2021/2022. В третьем квалификационном раунде турнира "красно-белые" по сумме двух матчей без шансов уступили португальской "Бенфике" (0:2, 0:2). Теперь москвичей ждет групповой турнир Лиги Европы, следующего по ранжиру еврокубка.
И снова «Спартаку» не удалось допрыгнуть до Лиги чемпионов. Фото: GettyImages И снова «Спартаку» не удалось допрыгнуть до Лиги чемпионов. Фото: GettyImages
И снова «Спартаку» не удалось допрыгнуть до Лиги чемпионов. Фото: GettyImages

Поражение в первом матче формально оставляло шансы команде Руя Витории побороться за выход в следующую стадию. "Хотим удивить "Бенфику", - говорил перед матчем португальский специалист. - Хотим видеть от нашей команды большей скорости в атаке".

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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И "Спартак" действительно удивил. Вместо обещанных атак в первом тайме - считанное количество переходов на чужую половину поля, ноль ударов в сторону ворот соперника, ноль офсайдов и ноль угловых. Зато героическая оборона держалась шестью (!) защитниками, принцип, от которого Витория не отошел даже, когда "красно-белые" пропустили и оборонять стало совсем нечего.

Результат в итоге неутешительный. Впервые с сезона 2008/2009 Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представит один клуб - питерский "Зенит". Что касается "Спартака", "красно-белые" за последние десять лет лишь один раз сумели преодолеть еврокубковую квалификацию. В сезоне 2012/2013 москвичи не пустили в основной раунд Лиги чемпионов турецкий "Фенербахче". В той команде был Динияр Билялетдинов. С ним "РГ" и попыталась разобраться, что происходит со "Спартаком" и что теперь делать.

Руй Витория сказал, что у "Бенфики" просто лучше подбор исполнителей. Согласны?

Динияр Билялетдинов: Если отталкиваться от игры, то, наверное, это так. С другой стороны, в "Спартаке" идет перестройка, возможно, тренер просто еще не успел прощупать всех игроков на предмет того, какая схема им больше подходит.

А схема с шестью защитниками, которую использовал "Спартак", вас не удивила?

Динияр Билялетдинов: Так, может, это "Бенфика" не дала "Спартаку" ничего сделать. Второй вариант: команде не хватило ресурса. Мне кажется, Квинси Промес и Виктор Мозес, не приехавшие в Лиссабон, могли добавить креатива впереди. Да, надо было атаковать, идти ва-банк, но у "Спартака", повторюсь, не было ресурса. Витории некуда деваться было тактически. Не исключено, что одной из причин стала функциональная яма. Мы видели, что на сборах "Спартак" всем отгрузил по четыре-пять мячей, а теперь у команды - спад. В чемпионате просели, в еврокубках. Надо смотреть и разбираться. Не думаю, что квалификация игроков "Спартака" такая низкая, чтобы проигрывать "Бенфике" настолько без шансов. Есть хорошие ребята, есть перспективные молодые игроки, но подвести команду конкретно к этим матчам теперь не удалось..

Под руководством нового наставника "Спартак" проиграл четыре из пяти матчей. Пора делать оргвыводы?

Динияр Билялетдинов: Я всегда за то, чтобы тренер чувствовал доверие руководства, чтобы ему "дали поработать". Но в "Спартаке" все возможно. По-моему, мы все запаслись попкорном и из года в год наблюдаем за тем, что происходит в этом клубе. Но это все вопросы к руководству клуба. Что касается Лиги чемпионов, да, мы вылетели, но, если положить руку на сердце, пока уровень Лиги Европы для нас потолочный.

Как выбираться из этой ситуации "Спартаку"?

Фото: Артем Локалов
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Динияр Билялетдинов: Для начала надо успокоиться. Не говорить о величии и других пафосных вещах, а принять то место, на котором сейчас клуб. И начать работать планово: не хаотично метаться из стороны в сторону, а придерживаться системы. И план должен быть рассчитан не на один-два года, а на пять-шесть лет. Мы, правда, к этому не привыкли: чуть что - начинаем метаться из стороны в сторону. Получается карусель, ходим по кругу. Да, надо подождать, потерпеть, но если план будет хороший, если все сотрудники клуба будут работать сплоченно, то результат придет.

Вы сами верите, что в "Спартаке" такое осуществимо?

Динияр Билялетдинов: Слушайте, а куда им деваться? Они сейчас на краю, самый подходящий момент все поменять, поставить на профессиональные рельсы. "Спартаку" не хватает четкой стратегии. Возможно, в руководстве у них клановость, они друг с другом борются, одни идеи накладываются на другие - получается сумбур. Впрочем, это касается не только "Спартака". Из топ-клубов более-менее отлаженным выглядит только механизм "Зенита". Есть определенная стабильность, нет скандалов. И есть результат: они чемпионы и как-никак - наша самая боеспособная команда на европейской арене.

Динияр Билялетдинов: "Спартаку" пора перестать говорить о величии и других пафосных вещах и принять то место, на котором он сейчас находится

Не слишком ли мало одного "Зенита" для такой большой страны?

Динияр Билялетдинов: Тенденцию за последние два-три года мы видим. Не получается у сборной, не получается у клубов. Определенный уровень, который надо преодолевать, для нас оказывается недосягаемым. Тенденция неприятная: мы далеко откатились в рейтинге. Нет результата. Оказывается, что наш чемпионат не такой уж конкурентоспособный на фоне других. Та же Португалия нас давно обошла: третья команда этой страны спокойно разбирается со второй командой России. То есть лиги находятся на разном уровне. Это факт, к сожалению.

Лично у вас есть понимание, как все это изменить?

Динияр Билялетдинов: Реформы нужны. Кто-то говорит о лимите, кто-то о полной реструктуризации чемпионата. Очевидно, что все это нужно состыковать между собой, собрать пазл. Одна мера, допустим отмена лимита на легионеров, останется полумерой, которая ничего не решит. Есть детский футбол, есть воспитанники. Как довести их до взрослого футбола? На уровне до 18 лет наши игроки, в принципе, конкурентоспособны, но потом идет жуткий провал, выплывают единицы. Остальные выбрасываются на улицу или играют в низших лигах, что не добавляет им мастерства. Проблем слишком много. Я даже не знаю, как их решать. Обнулять, начинать все заново? Результатов придется ждать пять-шесть лет. Даже условная академия "Краснодара" со всей ее инфраструктурой не дает того результата, которого ждали. Боссам в РФС нужно думать быстрее: слишком уж быстро мы катимся вниз.

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