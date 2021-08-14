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14.08.2021 22:16
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл на выезде "Ростов"

Текст: Артур Нанян
Столичный ЦСКА добился выездной победы в матче четвертого тура чемпионата России против "Ростова" (3:1).
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Уже в первом тайме гости забили два мяча: отличились Яка Бийол и Федор Чалов. В начале второй половины хозяева сократили отставание до одного гола усилиями Данилы Глебова, и все же последнее слово осталось за армейцами. Окончательный счет установил Константин Марадишвили - 3:1 в пользу "красно-синих".

Фото: ФК "Ахмат"
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Благодаря победе ЦСКА с шестью набранными очками поднялся на седьмое место. В то же время ростовчане занимают 14-ю строчку, имея в своем активе лишь одно очко. В следующем туре "красно-синие" примут 21 августа грозненский "Ахмат", а команда Юрия Семина 22 числа встретится в гостях с "Нижним Новгородом".

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