ЦСКА обыграл на выезде "Ростов"

Столичный ЦСКА добился выездной победы в матче четвертого тура чемпионата России против "Ростова" (3:1).

Уже в первом тайме гости забили два мяча: отличились Яка Бийол и Федор Чалов. В начале второй половины хозяева сократили отставание до одного гола усилиями Данилы Глебова, и все же последнее слово осталось за армейцами. Окончательный счет установил Константин Марадишвили - 3:1 в пользу "красно-синих".

Благодаря победе ЦСКА с шестью набранными очками поднялся на седьмое место. В то же время ростовчане занимают 14-ю строчку, имея в своем активе лишь одно очко. В следующем туре "красно-синие" примут 21 августа грозненский "Ахмат", а команда Юрия Семина 22 числа встретится в гостях с "Нижним Новгородом".