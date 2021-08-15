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15.08.2021 10:20
Рубрика: Спорт

Акинфеев повторил рекорд Игнашевича в чемпионате России

Текст: Артур Нанян

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев повторил достижение экс-защитника армейцев и сборной России Сергея Игнашевича по числу встреч в национальном первенстве.

Матч четвертого тура Премьер-лиги против "Ростова" (3:1) стал для Акинфеева 489-м в чемпионате. Из действующих игроков ближайшим преследователем Игоря является форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба (365 игр, 15-е место).

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении 18 лет. Всего в активе голкипера 678 встреч за "красно-синих", в 286 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности. К слову, недавно Игорь был признан самым преданным футболистом Европы.

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