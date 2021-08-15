Медведев сыграет в финале турнира в Торонто с Опелкой

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Торонто, обыграв в двух сетах американца Джона Изнера - 6:2, 6:2.

Соперником Медведева по решающей встрече станет еще один представитель США Райлли Опелка, сенсационно победивший в полуфинале третью ракетку мира грека Стефаноса Циципаса - 6:7, 7:6, 6:4.

"Я сегодня отлично играл, почти не допустил невынужденных ошибок. Действительно счастлив, что все еще участвую в соревнованиях в Торонто - это самое главное", - приводит слова Даниила официальный сайт ATP.

Отметим, что Медведев и Опелка ранее провели четыре встречи: в трех из них победу одержал россиянин, еще один раз выиграл американец.