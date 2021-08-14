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14.08.2021 11:29
Рубрика: Спорт

Тренер "Монако" рассказал о степени серьезности травмы Головина

Текст: Артур Нанян
Нико Ковач. Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images Нико Ковач. Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images
Нико Ковач. Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Главный тренер "Монако" Нико Ковач прокомментировал повреждение полузащитника команды Александра Головина в матче второго тура чемпионата Франции против "Лорьяна" (0:1).

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Россиянин вышел на поле после перерыва и получил травму. Ковач затруднился ответить, когда Головин вернется в строй, но, по словам хорвата, повреждение выглядит не очень хорошо.

"Александр получил сильный удар по верхней части бедра. Посмотрим, насколько все серьезно. Головин - важный футболист для нас. При этом если состояние Александра не будет вызывать опасений, он сыграет с "Шахтером". В любом случае, рисковать его здоровьем мы не будем", - приводит слова Ковача портал foot-national.com.

Напомним, первый матч "Монако" с "Шахтером" состоится во вторник в рамках последнего этапа квалификации Лиги чемпионов. Ответная встреча запланирована на 25 августа.

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