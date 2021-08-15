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15.08.2021 17:15
Рубрика: Спорт

Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч РПЛ с "Локомотивом"

Текст: Артур Нанян

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Зенита" на центральный матч четвертого тура чемпионата России по футболу. В запасе у санкт-петербургской команды остался нападающий Артем Дзюба, зато вернулся в строй другой игрок атаки Малком, ставший олимпийским чемпионом со сборной Бразилии.

Фото: Артем Локалов
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Полный состав "Зенита" на игру: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Александр Ерохин, Малком, Далер Кузяев, Вендел, Вильмар Барриос, Сердар Азмун.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич сделал ставку на следующих игроков: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Пабло, Мацей Рыбусь, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано, Даниил Куликов, Зе Луиш, Федор Смолов.

Встреча в Черкизово начнется в 17.30 по московскому времени.

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