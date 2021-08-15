"Локомотив" вырвал ничью в матче с "Зенитом"

В центральном матче четвертого тура Премьер-лиги "Локомотив" принимал "Зенит". Встреча в Черкизово закончилась вничью 1:1.

"Зенит" и "Локомотив" - сильнейшие команды страны последних лет. С весны 2018 года "красно-зеленые" завоевали четыре трофея, питерцы - шесть. При этом в очных встречах в этом году москвичи ничего не смогли противопоставить сопернику: 1:9 в двух поединках (1:6 в чемпионате и 0:3 в противостоянии за Суперкубок). Выходит, для рулевого "железнодорожников" Марко Николича нет у нас более неудобной команды, чем "Зенит". "Время дать сдачи", - неудивительно, что именно таким роликом "Локомотив" анонсировал грядущую игру в соцсетях.

Несмотря на в целом нервозную ситуацию вокруг клуба, скандальный уход одного из лидеров Гжегожа Крыховяка, болельщики "красно-зеленых" настроены оптимистично. Основные надежды они связывают с фигурой Николича, который за год с небольшим завоевал симпатии фанатов. "Главное, чтобы и Марко не упустили. А то будет как с Палычем, когда не пойми за что сняли человека", - признался мне один из поклонников "Локомотива".

Несмотря на звучную вывеску, первый тайм матча в Черкизово получился не самым зрелищным. В атаке команды не блистали, создав лишь пару моментов, да и в середине поля мяч ни у кого не задерживался. Единственное, что запомнилось до перерыва, - это как около трех тысяч болельщиков на стадионе устроили овации новому главному тренеру сборной Валерию Карпину, который не мог пропустить такую встречу.

В начале второй половины "Зенит" остался в меньшинстве: после очередного нарушения правил Далер Кузяев получил вторую желтую карточку и покинул поле. Как ни странно, но имея численное превосходство, "Локомотив" расслабился, чем едва не воспользовались гости. Отличный шанс открыть счет был у Сердара Азмуна, но иранец с нескольких метров пробил мимо. Забивать могли Малком, Александр Ерохин. Что касается "красно-зеленых", то запомнился разве что эпизод с участием Рифата Жемалетдинова, когда хавбек москвичей пробил мимо из выгодной позиции.

Уже в самой концовке, когда казалось, что "Локомотив" постарается все же взять три очка, "сине-бело-голубые" заработали пенальти: Азмун вышел один на один с Гилерме, и голкиперу хозяев ничего не оставалось, кроме как фолить. К "точке" подошел Алексей Сутормин и не промахнулся - 1:0. Впрочем, "железнодорожникам" удалось отыграться: также с пенальти забил Смолов. Как итог - 1:1.

По ситуации на данный момент "Зенит" идет на первом месте в таблице с десятью очками, а "Локомотив" с восемью баллами занимает четвертую строчку.