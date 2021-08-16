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16.08.2021 19:36
Рубрика: Спорт

Карпин назвал состав перед матчами квалификации к ЧМ-2022

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Новый наставник сборной России Валерий Карпин назвал состав на ближайшие матчи квалификации к ЧМ-2022. В нем не нашлось места бывшему лидеру команды, теперь уже экс-капитану Артему Дзюбе из питерского "Зенита". В первой декаде сентября у россиян три игры: дома с Хорватией (1-го) и Мальтой (7-го), на выезде с Кипром (4-го).
Насколько оказался верен выбор Валерия Карпина, покажут результаты трех матчей в сентябре. Фото: РИА Новости Насколько оказался верен выбор Валерия Карпина, покажут результаты трех матчей в сентябре. Фото: РИА Новости
Насколько оказался верен выбор Валерия Карпина, покажут результаты трех матчей в сентябре. Фото: РИА Новости

"В сборную попадет тот, кто будет полезен", - сформулировал свое кредо в одном из интервью Валерий Георгиевич. На то, чтобы понять, кто соответствует обозначенному критерию, у специалиста было не так уж и много времени. К своим непосредственным обязанностям в сборной Карпин, по сути, приступил только после 2 августа, когда все-таки покинул ростовский клуб.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Не удалось скрыть факт личных встреч Карпина с потенциальными сборниками из разных клубов. В том числе состоялся и разговор специалиста с капитаном сборной совсем недавних времен Артемом Дзюбой. Понятно, что с приходом нового главного тренера первый созыв сборной - сам по себе интрига. Но если разбивать эту большую интригу на несколько локальных, то первая из них - вызов или, как оказалось, невызов Дзюбы. Ни для кого уже не секрет, что Карпина и Дзюбу "связывают" не самые теплые отношения еще со времен "Спартака". Тогда, напомним, Артем несколько раз нелицеприятно отзывался о Валерии Георгиевиче, а когда тот покинул "красно-белых", открытым текстом выступил с обвинениями в адрес Карпина. Натянутые отношения сохранились и после того, как оба оказались не в "Спартаке". Став главным тренером сборной, Карпин подчеркнул, что интересы команды выше личных, но отказался гарантировать ветерану место в составе. Впрочем, Дзюба в последних матчах не впечатлял.

Нынешний невызов Дзюбы в данном контексте вовсе не выглядит как сведение личных сетов. Просто это профессиональная оценка тренером состояния игрока на данный момент. И не более того. Любые домыслы бессмысленны. В противовес обращает на себя внимание первое в его карьере появление в списке кандидатов в сборную динамовца Арсена Захаряна. По слухам, на игрока претендовала сборная Армении. Чтобы избежать возможной для нас потери талантливого футболиста, необходимо заиграть его в официальных матчах. Карпин, похоже, смотрит далеко вперед, не упуская детали.

Вместе с вызванными игроками новому главному тренеру предстоит решить непростую задачу. Она перед специалистом поставлена недвусмысленно: выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Состав сборной

Вратари: Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо") Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").

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