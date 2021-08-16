Карпин заявил, что Дзюба не соответствует уровню сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отсутствие форварда "Зенита" Артема Дзюбы в списке игроков, вызванных для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

По словам Валерия Георгиевича, Дзюба, как и нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, на данный момент не соответствуют уровню национальной команды.

"Это посыл ко всем футболистам. Для начала надо проявлять себя в клубе. Можно играть, но плохо. В последнем матче Дзюба вообще был на скамейке. Зачем заполнять заявку теми людьми, которые на данный момент, в августе, не соответствуют уровню сборной?" - заявил Карпин в эфире "Матч ТВ".