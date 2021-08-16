Российские баскетболистки пробились на юниорский ЧМ-2022

Женская юниорская сборная России по баскетболу благодаря "серебру" на турнире категории "Еврочелленджер" вошла в число участников предстоящего в 2022 году чемпионата мира возрастной категории U-17.

"Еврочелленджер" - новинка в континентальном календаре для команд резерва. Из-за продолжающейся пандемии было принято решение не проводить чемпионаты Старого света (они ежегодные), где, например, в высшем дивизионе в одном месте собираются сразу 16 команд. Элитный круг, правда, расширился до 18 сборных в каждом из трех возрастов - старшем, среднем и младшем. Но участники разбиты на три шестерки и выступают в разных городах вот в таком ограниченном по требованиям и реалиям нынешнего времени составе.

Если в двух категориях победители и призеры этих групп просто получали соответствующие награды, то у самых молодых завершившийся на выходные "Еврочелленджер" стал отбором на чемпионат мира U-17. В каждом из трех турниров по итогам однокруговых соревнований нужно было попадать в сильнейшую двойку. Россиянки эту задачу выполнили!

Наша команда под руководством главного тренера Ольги Шунейкиной выступала в шестерке "С" высшего дивизиона в португальском городе Матозиньюш. Стартовали девушки с поражения от Словении (60:66), а затем одержали четыре победы подряд. Россиянки последовательно выиграли у Португалии (66:43), Бельгии (55:47), Польши (65:58) и Чехии (89:72). Итоговое положение выглядит следующим образом: Словения - 5 побед - 0 поражений, Россия - 4-1, Бельгия - 3-2, Португалия - 1-4, Польша - 1-4, Чехия - 1-4.

То есть на чемпионате мира 2022 года компанию России снова составят словенки. Параллельно группе "С" завершились турниры и в двух других шестерках. В столице Финляндии Хельсинки в топ-2 вошли Франция и Германия. А в испанском городке Сан-Фернандо отличились команда страны-организатора мини-турнира и Сербия.

Сборная России в Португалии играла в таком составе:

Разыгрывающие и атакующие защитники - Александра Елисеева (СШОР "Глория" им. Ю.И. Бирюкова, Москва), Анастасия Ковалева (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, Москва), Александра Панченко (УОР №3, Видное, Московская обл.);

форварды - Олеся Галенко (СШОР №49 "Тринта" им. Ю.Я. Равинского, Москва), Дарья Годяева (СШОР №1, Самара), Дарья Камашева (СШОР "УГМК-Юниор", Верхняя Пышма, Свердловская обл.), Мария Кучерова (СШОР "ЦСКА", Москва), Юлия Савукова (ДЮБК "Руна-Баскет", Москва), Анастасия Щеколдина, Мария Ячменникова (обе - УОР №4);

центровые - Елизавета Панфилова ("Динамо-Юниор", Курск), Елизавета Фильчагина (УОР №4).

Ольга Шунейкиной в работе с командой помогали тренеры Ольга Доронина, Василий Прокофьев Егор Рожков.

Чемпионат мира 2022 планируется провести в венгерском городе Дебрецен, конкретные сроки не определены. Турнир проводится один раз в двухлетний цикл, начиная с 2010 года. Однако в 2020-м из-за пандемии соревнования в Румынии пришлось отменить.