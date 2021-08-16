Вильена хочет покинуть "Краснодар" из-за конфликта с Ильиным

Полузащитник ФК "Краснодар" Тони Вильена намерен покинуть команду из-за конфликта с одноклубником Владимиром Ильиным, сообщает "Чемпионат".

Вильена не попал в заявку "быков" на вчерашний матч четвертого тура чемпионата России против "Арсенала" (4:2). По словам главного тренера краснодарцев Виктора Гончаренко, хавбек наказан по дисциплинарным причинам.

"Да, была стычка между Вильеной и Ильиным, но в любом здоровом коллективе, а у нас он именно такой, может быть неприятная ситуация. Мы поговорили с Тони, вопрос точно не в этом. Просто Вильена по-своему понимает контракт с "Краснодаром", интерпретирует некоторые пункты. Ему надо их внимательно перечитать, чтобы понять: клуб абсолютно прав", - отметил Гончаренко.

Напомним, что Вильена выступает за "Краснодар" с 2019 года. В разное время сообщалось об интересе к нему со стороны английских и немецких команд.