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18.08.2021 00:15
Рубрика: Спорт

Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит"

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Один из триумфаторов чемпионата Европы-2020 по футболу в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье отказался переходить в питерский "Зенит".

Как сообщает SportItalia, питерцы предложили "Наполи", за который выступает футболист, щедрые 30 млн евро отступных. Не поскупился "Зенит" и на контракт 30-летнему игроку. Инсинье звали на три-четыре года с зарплатой порядка восьми миллионов евро в год.

"Наполи" перед напором российского клуба не устоял, а вот сам Инсинье, видимо, к сожалению руководителей своего клуба, от переезда в Санкт-Петербург отказался. Как сообщает источник, Лоренцо просто не хочет уезжать из любимого Неаполя.

Напомним, в прошлом сезоне в 35 матчах итальянской серии "А" Инсинье забил 19 мячей и отдал пять голевых передач.

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