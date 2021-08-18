В День географа стартовал уникальный проект РГО

В День географа и 176-й День рождения Русского географического общества (РГО) в Севастополе состоялся первый этап международного спортивно - туристического проекта "Невероятные 10110 километров России" - заплыв на открытой воде. Корреспондент "Российской газеты" побеседовал с одним из активнейших участников и по совместительству идейным вдохновителем этого уникального мероприятия - советником директора Центра РГО в Сербии Вячеславом Еремеевым.

"Дистанция составила 7,5 километра, заплыв проводился параллельно в двух форматах - как эстафеты, так и полного преодоления дистанции, - рассказал он. - Это была сплочённая работа команды, в которой были два участника из Сербии. Все успешно финишировали на пирсе Константиновской батареи и готовятся к следующему этапу - преодолению 10000 километров до Владивостока на мотоциклах за 10 дней".

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о предстоящих испытаниях для участников.

Вячеслав Еремеев: Второй этап - мототуристический. Старт от штаб-квартиры РГО с Константиновской батареи. 10 тысяч километров (не менее) от Севастополя до Владивостока. На мотоциклах через всю Россию за 10 дней. Ночевки в подготовленных местах. Движение - каждый в своем удобном ритме. Заезды в особо значимые, интересные места по маршруту. Короткие, но запоминающиеся встречи с представителями региональных отделений РГО, мотоциклистами и путешественниками. Данный этап проводился в том или ином виде уже седьмой раз. В ряде городов участники смогут отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и возложить цветы к монументам и мемориалам. Никаких соревнований, так как маршрут пролегает по дорогам общего пользования, только исполнение норматива. Для примера расчет на сутки: средняя скорость - 85 километров в час, 13 часов в пути, это 1105 километров, 4-5 часа на заправки, обед, встречи, 6-7 часов на сон. Финиш на Безымянной батарее Владивостокской крепости и перемещение к месту старта третьего этапа. Возможно, будет необходим один день отдыха.

Участники заплыва в Севастополе. Фото: Александр Борисов

Третий этап - спортивно-туристический. Пешком-бегом 100 километров за 24 часа по Хасанскому району Приморского края, частично - по территории национального парка "Земля леопарда". В дальнейшем "тропа" сможет жить самостоятельно, повышая привлекательность края для активных туристов и путешественников.

Маршрут ралли-пробега пройдет рядом с еще двумя городами-героями - Керчью и Волгоградом и завершится в городе воинской славы Владивостоке. Прохождение всех 3-х этапов посвящено памяти тех, кто отдал свои жизни во имя Победы над фашизмом.

Поздравление президента РГО Сергея Шойгу:

- 18 августа для всех нас праздник вдвойне, ведь это не только официальная торжественная дата всего географического сообщества нашей страны - День географа, но и очередной, 176-й день рождения Русского географического общества. Август для настоящего исследователя - это ещё самый разгар полевого сезона, а значит, праздновать будем как полагается: в тайге и полупустыне, в горах и в море - в общем, везде, куда приводит человека жажда новых открытий и встреч с неизведанным. Желаю нам всем светлых эмоций, познать которые может только человек, не понаслышке знакомый с Музой дальних странствий!