В "Спартаке" отреагировали на новости о вспышке коронавируса в "Урале"

Московский "Спартак" отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в "Урале", с которым "красно-белые" встречались на прошлой неделе с матче чемпионата страны (1:0).

Ранее стало известно о том, что сразу несколько игроков уральской команды заразились COVID-19. Положительными были результаты тестов у вратарей, а также ряда полевых футболистов.

"В пятницу провели свежее тестирование команды - все результаты отрицательные. Игроки уже в Туле, готовятся к матчу с "Арсеналом", - приводит слова представителей пресс-службы "Спартака" "Чемпионат".

Напомним, что в субботу москвичи встретятся на выезде с "Арсеналом".