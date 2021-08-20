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20.08.2021 19:02
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" отреагировали на новости о вспышке коронавируса в "Урале"

Текст: Артур Нанян

Московский "Спартак" отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в "Урале", с которым "красно-белые" встречались на прошлой неделе с матче чемпионата страны (1:0).

Фото: Михаил Синицын
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Ранее стало известно о том, что сразу несколько игроков уральской команды заразились COVID-19. Положительными были результаты тестов у вратарей, а также ряда полевых футболистов.

"В пятницу провели свежее тестирование команды - все результаты отрицательные. Игроки уже в Туле, готовятся к матчу с "Арсеналом", - приводит слова представителей пресс-службы "Спартака" "Чемпионат".

Напомним, что в субботу москвичи встретятся на выезде с "Арсеналом".

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