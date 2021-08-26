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26.08.2021 20:46
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Сочи" в шестом туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
"Спартак" на своем поле потерпел поражение от "Сочи" в матче шестого тура РПЛ. Москвичи открыли счет, но гости сумели добиться волевой победы - 2:1.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Очередной матч "Спартака" ознаменовался невнятной игрой и поражением. На этот раз команда португальского специалиста Руя Витории на домашней арене проиграла "Сочи". Пока "красно-белые" идут восьмыми в турнирной таблице.

Фото: REUTERS
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В первом тайме команды не порадовали яркой игрой и забитыми мячами. На 60-й минуте встречи после передачи в штрафную мяч головой забил полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.

Но радость хозяев продлилась недолго. Уже на 65-й минуте Максим Барсов переправил мяч в сетку после неудачного удара партнера, а на 72-й минуте встречи отличился Артур Юсупов.

"Спартак" после шести туров набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. "Сочи" набрал 12 очков и поднялся на первое место.

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