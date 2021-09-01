В 8-й день Паралимпиады российская команда завоевала 15 медалей

Золотые медали в этот день завоевали Галина Липатникова (толкание ядра), Муса Таймазов (метание клаба), Андрей Вдовин (бег на 400 м), Виктория Ищиулова (плавание 50 м вольным стилем), Мария Павлова (плавание 100 м брассом), Андрей Калина (плавание 200 м комплексным плаванием) и Руслан Кузнецов (велоспорт, шоссейная гонка на 79,2 км).

Серебряные награды достались Дарье Лукьяненко (плавание, 100 м. брасом), Егору Ефросинину (плавание, 100 м брассом), Елене Ивановой (бег на 100 м) и Никите Прохорову (толкание ядра).

Бронзовые медали завоевали Артур Сайфутдинов (плавание, 100 м брассом), Чермен Кобесов (бег на 400 м), Евгения Галактионова (толкание ядра), а также Раиса Чебаника, Виктория Сафонова и Маляк Алиева (командный турнир по настольному теннису).

Всего на счету нашей команды 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. В общем зачете нас опережает только сборная Китая. Завтра, 2 сентября, будет разыграно еще 48 комплектов наград Паралимпиады.