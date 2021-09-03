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03.09.2021 22:31
Рубрика: Спорт

Дубль Шипачева принес "Динамо" победу

Текст: Максим Домчев
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)
Московское "Динамо" переиграло минских одноклубников, "Металлург" в гостях победил "Автомобилист", "Салават Юлаев" на выезде одолел "Барыс", а "Трактор" оказался сильнее "Сибири".

В регулярном чемпионате КХЛ в пятницу прошли четыре матча. В Москве "Динамо" принимало своих одноклубников из Минска. Хозяева начали встречу активно и уже к 11-й минуте вели в счете 3:0. В ворота минского клуба шайбы забросили Оскар Линдберг, Вадим Шипачев и Станислав Галиев. Шипачев после перерыва оформил дубль, минчане ответили на это голом Дениса Мосалева - 4:1.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В Екатеринбурге местный "Автомобилист" принимал магнитогорский "Металлург". В первом периоде гости отличились дважды после точных бросков Анатолия Никонцева и Андрея Чибисова. К середине матча "Металлург" уже вел со счетом 4:0 благодаря точным броскам Филиппа Майе и Дениса Зернова. После этого гости ненадолго расслабились и позволили сопернику отыграть две шайбы. Валерий Ситников и Брукс Мэйсек вернули с матч интригу. Но в третьем периоде магнитогорцы стараниями Зернова и Линуса Хультстрема сняли все вопросы о победителе - 6:2.

В Нур-Султане местный "Барыс" со счетом 1:5 проиграл "Салавату Юлаеву". У победителей хет-трик на счету Николая Кулемина. Еще по шайбе забросили Джефф Платт и Сергей Шмелев. У хозяев отличился Якоб Лиля.

В еще одном матче "Трактор" в Челябинске переиграл "Сибирь" - 3:2.

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