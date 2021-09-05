Сборная России по футболу вышла на первое место в группе отбора ЧМ-2022

Сборная России вышла на первое место в группе "H" отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу.

Накануне команда Валерия Карпина обыграла на выезде Кипр (2:0), а наши ближайшие конкуренты хорваты одолели Словакию (1:0), забив единственный гол в концовке. После пяти туров в активе россиян и "шашечных" по десять очков, но наша сборная опережает соперника по дополнительным показателям. Если точнее - по забитым мячам (восемь против пяти). Далее в таблице идут словенцы (семь очков), словаки (шесть), и Мальта с Кипром (по четыре балла).

В следующий вторник Россия примет Мальту, Хорватия встретится дома со Словенией, а Словакия сыграет дома с киприотами. Напомним, что победитель группы получит прямую путевку в финальную стадию чемпионата Европы, а команда, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах.