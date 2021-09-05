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05.09.2021 16:09
Рубрика: Спорт

В Токио состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр

Текст: Артур Нанян
В столице Японии Токио состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр, участие в которой приняла также делегация ПКР.

Знаменосцем нашей команды стал пловец Роман Жданов, завоевавший в Токио три золотые медали с мировым рекордом и две бронзы. Напомним, что наша сборная заняла четвертое место в общем зачете, взяв рекордные для себя 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых). Первые три места достались Великобритании, США и Китаю.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Во время церемонии закрытия губернатор Токио Юрико Коикэ передала паралимпийский флаг главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу. В свою очередь Парсонс вручил его мэру Парижа Анн Идальго. Столица Франции примет следующие Паралимпийские игры (с 28 августа по 8 сентября 2024 года).

Спорт Паралимпийский спорт Паралимпийские игры в Токио РГ-Фото