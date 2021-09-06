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06.09.2021 14:59
Рубрика: Спорт

Бывший футболист сборной Франции умер после 39 лет комы

Текст: Максим Домчев
Фото: lequipe.fr Фото: lequipe.fr
Фото: lequipe.fr

В возрасте 73 лет скончался бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс. 39 лет он находился в коме.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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О смерти Адамса сообщил в Twitter Национальный союз футболистов-профессионалов Франции. Ему шел 74-й год, 39 из которых он провел в коме. Адамс впал в кому после врачебной ошибки во время операции на колене в больнице Лиона 17 марта 1982 года.

Он выступал на позиции защитника за "Ним", "Ницца" и "Пари Сен-Жермен". Представители "Нима", с которым Адамс дважды становился вторым в чемпионате Франции, выразили соболезнования родным и близким экс-футболиста. За сборную Франции Адамс провел 22 матча.

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