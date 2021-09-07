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07.09.2021 09:41
Рубрика: Спорт

Футболист "Барселоны" может перейти в российский клуб

Текст: Максим Домчев
Фото: MIGUEL RIOPA / AFP Фото: MIGUEL RIOPA / AFP
Фото: MIGUEL RIOPA / AFP

Полузащитник "Барселоны" Алекс Кольядо может оказаться в одном из клубов РПЛ. Об этом рассказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Фото: AP Photo
Нападающий "Барселоны" Гризманн вернулся в "Атлетико"

Этот футболист выступает за вторую команду "Барселоны". В прошлом сезоне он отметился восемью забитыми мячами.

"Мы хотели отправить его в "Брюгге", потому что его момент еще не наступил. Но "Брюгге" захотел право обязательного выкупа, а он хочет играть в "Барселоне". Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты", - цитирует слова президента клуба Marca.

Лапорта отметил, что по таланту Кольядо можно сравнить с Рикардо Пучем.

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