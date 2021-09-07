Футболист "Барселоны" может перейти в российский клуб

Полузащитник "Барселоны" Алекс Кольядо может оказаться в одном из клубов РПЛ. Об этом рассказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Этот футболист выступает за вторую команду "Барселоны". В прошлом сезоне он отметился восемью забитыми мячами.

"Мы хотели отправить его в "Брюгге", потому что его момент еще не наступил. Но "Брюгге" захотел право обязательного выкупа, а он хочет играть в "Барселоне". Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты", - цитирует слова президента клуба Marca.

Лапорта отметил, что по таланту Кольядо можно сравнить с Рикардо Пучем.