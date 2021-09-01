Нападающий "Барселоны" Гризманн вернулся в "Атлетико"

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн продолжит карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал ранее.

Незадолго до закрытия трансферного окна "Атлетико" и "Барселона" сумели договориться о переходе Гризманна. Француз возвращается в "Атлетико" на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона с возможностью его продления еще на сезон. При этом мадридцы обязаны выкупить игрока за 40 миллионов евро.

В 2019 году сумма трансфера игрока из "Атлетико" в "Барселону" составила 100 миллионов евро. Но в каталонском клубе Гризманн так и не стал лидером, в 51 встрече во всех турнирах отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Француз выступал за "Атлетико" с 2014-го по 2019-ый годы. Он пятый в истории клуба бомбардир. На его счету 133 забитых мяча. Вместе с мадридцами он побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.