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07.09.2021 15:22
Рубрика: Спорт

Доля секунды - и вся жизнь: Уральские паралимпийцы завоевали 23 медали

Текст: Елена Мационг, Анастасия Муравьева, Ирина Никитина, Михаил Пинкус
Российская газета - Неделя - Урал № 205(8556)
5 сентября завершилась Паралимпиада. Весомый вклад в копилку медалей российской сборной внесли уральские спортсмены.
В финале Паралимпиады российская мужская сборная по волейболу сидя, практически полностью состоящая из игроков екатеринбургского центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки "Родник", уступила соперникам из Ирана. Серебро стало крупным достижением уральцев. Все предыдущие матчи иранцы выигрывали всухую, спасовав лишь в одном сете - в поединке с Россией. Наши волейболисты уже становились призерами Паралимпиады, завоевав в 2008 году бронзу в Пекине. Фото: Павел Бедняков/РИА Новости В финале Паралимпиады российская мужская сборная по волейболу сидя, практически полностью состоящая из игроков екатеринбургского центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки "Родник", уступила соперникам из Ирана. Серебро стало крупным достижением уральцев. Все предыдущие матчи иранцы выигрывали всухую, спасовав лишь в одном сете - в поединке с Россией. Наши волейболисты уже становились призерами Паралимпиады, завоевав в 2008 году бронзу в Пекине. Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
В финале Паралимпиады российская мужская сборная по волейболу сидя, практически полностью состоящая из игроков екатеринбургского центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки "Родник", уступила соперникам из Ирана. Серебро стало крупным достижением уральцев. Все предыдущие матчи иранцы выигрывали всухую, спасовав лишь в одном сете - в поединке с Россией. Наши волейболисты уже становились призерами Паралимпиады, завоевав в 2008 году бронзу в Пекине. Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Рывок к мечте

Велогонщик Михаил Асташов - екатеринбургский спортсмен без рук и ног - выиграл на Паралимпиаде две золотые медали. Это первые награды высшей пробы в российском паравелоспорте. В индивидуальной гонке на 3000 м в категории C1 Михаил установил мировой рекорд - преодолел дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды, опередив канадца Тристана Чернова и китайца Жангу Ли.

Фото: Телеграм-канал команды PCR team

Вскоре уралец занял первое место в шоссейной гонке с раздельным стартом, пройдя дистанцию 16 километров за 24 минуты 53,37 секунды.

Патриарх поздравил российских паралимпийцев с достигнутыми результатами

"Это первые для Михаила Асташова Игры. В прошлом году он подрабатывал доставщиком еды, чтобы накопить на поездку в Токио. Подключились меценаты, и Михаил смог отправиться в Японию.

Пловец Вячеслав Емельянцев из Екатеринбурга также дебютировал на Паралимпийских играх в Японии, заработав для сборной две медали - серебряную и бронзовую.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бронза досталась спортсмену в заплыве на 200 м вольным стилем в классе S14. Долгое время Вячеслав шел шестым, но в последний момент вырвался вперед и финишировал третьим с результатом 1 минута 55,58 секунды. Серебряную медаль Емельянцев завоевал в заплыве на 100 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 59,05 секунды, уступив австралийцу Бенджамину Хэнсу 1,32 секунды.

Победа над собой

"Жизнь слишком коротка, чтобы слушать других", - рабочая настройка ишимца Антона Прохорова на день грядущий в соцсетях. О том, что все может внезапно оборваться, спортсмен знает как никто другой: в детстве из-за несчастного случая остался без левой руки. А про "не слушать" лукавит. Точно так же, как себе, доверяет заслуженному тренеру России Олегу Скаморовскому: в 2009 году он забрал 17-летнего парня в легкую атлетику из мини-футбола. Спустя 12 лет они вместе "добежали" до золотой медали токийской Паралимпиады.

Фото: Архив Антона Прохорова

30 августа Антон Прохоров, сам того не подозревая, заставил отечественных комментаторов в Японии достать флакончики с корвалолом. Видимо, от небывалого волнения город Ишим, родину легкоатлета, они неоднократно называли Ишмой. Дистанция 100 метров в классе Т63. Сигнал. Рывок. Россиянин с номером 1737 начинает резво. На половине пути его догоняет бразилец. Со стороны кажется, что финишную линию оба пересекают одновременно. Но фотофиксация демонстрирует: Антон Прохоров - 12,04 секунды, Гонсалвес Родригес - 12,05 секунды. Время Прохорова - новый мировой рекорд среди спортсменов классификации Т42, у кого единственная ампутация выше колена. Что он чувствовал после объявления результата? Что победил в борьбе с собой и что не зря пропустил школьный выпускной ради важнейшей тренировки.

Первый день - и сразу золото

С двумя медалями вернулись домой паралимпийцы Югры. Золото и серебро завоевала пловчиха Анастасия Гонтарь, воспитанница Центра адаптивного спорта из Сургута. Обладательницей золотой медали Настя стала уже в первый день состязаний в заплыве на 50 метров вольным стилем, опередив спортсменку из Нидерландов на четыре сотые секунды.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Я - паралимпийская чемпионка. Даже не верится, - не скрывала эмоций югорчанка после награждения. - Эта медаль для меня - путь длиною в жизнь. Я бы хотела сказать спасибо абсолютно всем югорчанам за поддержку.

Серебро Анастасия взяла в комбинированной эстафете - 4 по 100 метров. Наша сборная уверенно завершила заплыв второй.

Короли воды

Воспитанница челябинской СДЮСШОР № 7 Валерия Шабалина завоевала для российской сборной три золотые и одну серебряную медали. 26-летняя спортсменка имеет внушительный послужной список и считалась фавориткой Игр. По отзывам ее коллег и тренеров, у соперниц Шабалиной не было шансов.

Фото: Минспорта Челябинской области

На счету Валерии несколько мировых рекордов в разных дисциплинах. А на Паралимпиаде именно она открыла счет золотым медалям сборной России, выиграв заплыв на 100 метров баттерфляем и побив собственный мировой рекорд. Еще два золота Валерия завоевала на дистанции 200 метров вольным стилем и в комплексном плавании, а четвертую медаль - серебряную - в стометровке на спине.

Коронная дисциплина земляка Валерии Дмитрия Черняева - сто-метровка брасом. Она принесла ему победу на чемпионате мира в Лондоне и титул паралимпийского чемпиона на Играх в Токио.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Плаванием Дмитрий начал заниматься в 10 лет - в 2010 году, в 2016-м уже вошел в сборную России и с тех пор неизменно участвует в состязаниях международного уровня среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Прыжок на 4,56 метра

Бронзовым призером Паралимпиады стала 24-летняя челябинская легкоатлетка Анна Сапожникова, работающая инструктором в центре подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области. Стоит отметить, что лучший результат по прыжкам в длину она показала на чемпионате Европы-2021 - 4,59 метра. И была готова "перепрыгнуть" себя в Токио, но из-за технической ошибки ей это не удалось. Итог - 4,56 метра.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Спортсменка считает легкую атлетику совсем не легким видом спорта. Все решает техника!

- Старались ее усовершенствовать, больше выступать на чемпионатах России и Европы. Я много прыгала наравне со здоровыми спортсменами, чтобы достичь высокого результата, - рассказала Анна после бронзового прыжка в Токио.

Войдут в историю

Три югорских паралимпийца -Дмитрий Душкин, Олеся Байсарина и Ольга Позднышева - завершили Игры без медалей. Но и их выступления войдут в историю. Так, дзюдоистка Ольга Позднышева уложила соперницу на лопатки за три секунды. А Дмитрий Душкин проиграл лидерам в толкании ядра всего несколько сантиметров. Больше всего югорчанам обидно за Олесю Байсарину. В толкании ядра судейская бригада не засчитала спортсменке ни одной попытки из-за неправильной, на их взгляд, техники выполнения упражнения.

- Олеся толкает ядро не от плеча в силу функциональных особенностей. Тем не менее она 12 лет выступает на высоком уровне. Но у судей оказалось свое видение, с которым я не согласен, - отметил тренер Олеси Сергей Гикст.

На Паралимпиаде в Токио наши атлеты завоевали рекордное количество медалей

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