Петербургские паралимпийцы вернулись с наградами

После блестящего выступления на Паралимпийских играх в Токио в Петербург возвращаются спортсмены-победители. Их медалей, конечно, ждали, но на такой успех мало кто рассчитывал, многие звезды паралимпийской сборной еще несколько лет назад думали о завершении карьеры, к тому же на Игры в Бразилии в 2016 году наших игроков не пустили. Но перерыв в крупных соревнованиях и пандемия не помешали им взять реванш в Токио.

Пловец Андрей Калина на играх трижды поднимался на пьедестал за золотой медалью. Он первым преодолел брассом дистанции 100 и 200 метров, а также участвовал в эстафете 4 по 100 метров, которая принесла еще одну победу сборной.

У Андрея Калины от рождения нет кисти руки. Он с детства занимался спортом, старался не отличаться от сверстников по физической силе и ловкости. Высокий результат спортсмена большим сюрпризом для болельщиков не стал - пловец успешно участвовал в Паралимпиадах с 2004 года. Чтобы поддерживать себя в форме, он несколько часов в день проводит в бассейне.

Три бронзовые медали в копилку сборной принес 21-летний пловец Владимир Даниленко. Это его первая Олимпиада. Спортсмен занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем, в стометровке на спине и на дистанции 50 метров.

Владимир с четырех лет воспитывался в детском доме N 13 Приморского района. У него тяжелое поражение опорно-двигательного аппарата. Поначалу Владимир воспринимал плавание как хобби, потом втянулся, с 2015 года стал заниматься в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Экран" и практически сразу начал показывать результаты, ездить на соревнования, за его плечами несколько побед на чемпионатах России, в 2019 году он завоевал бронзу на чемпионате мира в Лондоне, это стало его путевкой на Паралимпийские игры в Токио. В прошлом году Даниленко привез золотую и серебряную медали с чемпионата Европы. Несмотря на высокие достижения в спорте, профессию Владимир выбрал себе вполне земную, молодой человек учится на втором курсе Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции.

В этом году в Токио впервые выступили российские гребцы. И сразу же успех - заслуженный мастер спорта России Леонид Крылов получил серебро в гребле на байдарках на дистанции 200 метров.

Свою первую медаль из Токио привезла 19-летняя Дарья Адонина. Девушка завоевала бронзу в бочче, это паралимпийский вид спорта, принцип которого немного напоминает боулинг. Девушка занимается боччей с 2014 года, неоднократно выигрывала городские соревнования, первенства России, в 2019 году стала чемпионкой мира, и это дало ей возможность участвовать в Паралимпиаде.

Легкоатлет Артем Калашян привез из Токио две бронзовые медали в беге в категории Т35 (в ней выступают спортсмены с нарушениями координации). Артем смог занять призовые места на дистанции 100 и 200 метров, и это при том что перед соревнованиями он получил травму колена.

Накануне спортсменов чествовали в Кремле. В Петербурге власти также готовятся поздравлять паралимпийцев. Подарки их ждут вполне материальные. Так, за золотую медаль премия составит пять миллионов рублей, за серебряную - 2,5, за бронзовую - полтора миллиона рублей. Также премии от 600 до 300 тысяч рублей получат спортсмены, занявшие с четвертого по шестое место. Поощрят и тех, кому в этот раз не повезло - за участие в Играх в Токио спортсменам выплатят по 50 тысяч рублей.

А как у соседей

Высокие результаты показали спортсмены и из других регионов Северо-Запада. Так, поморский легкоатлет Александр Яремчук смог пробежать дистанцию в полтора километра за 3 минуты 52,8 секунды. У спортсмена нет кисти руки, но это не помешало ему несколько лет заниматься лыжными гонками и даже войти в сборную России по лыжным гонкам и биатлону. Пять лет назад Александр увлекся бегом, на его счету серебро на чемпионате Европы и бронза на первенстве мира.

Серебряную медаль завоевала легкоатлетка из Калининграда Александра Ручкина, девушка прыгнула в длину на 5,49 метра.