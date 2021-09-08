Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта

Нападающий Федор Смолов признан лучшим игроком отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.
Фото: AFP/NATALIA KOLESNIKOVA
Во вторник сборная России на стадионе московского "Спартака" переиграла сборную Мальты со счетом 2:0.
Автором первого забитого мяча в матче стал нападающий "Локомотива" Федор Смолов, после перерыва Зелимхан Бакаев в пенальти установил окончательный результат - 2:0.
Для Смолова, который вышел на поле с капитанской повязкой, этот гол стал первым за национальную команду за последние два года и 15-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Сычевым.
По итогам встречи, по мнению болельщиков и экспертов, Смолов был признан лучшим игроком матча.