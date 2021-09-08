Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта

Во вторник сборная России на стадионе московского "Спартака" переиграла сборную Мальты со счетом 2:0.

Автором первого забитого мяча в матче стал нападающий "Локомотива" Федор Смолов, после перерыва Зелимхан Бакаев в пенальти установил окончательный результат - 2:0.

Для Смолова, который вышел на поле с капитанской повязкой, этот гол стал первым за национальную команду за последние два года и 15-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Сычевым.

По итогам встречи, по мнению болельщиков и экспертов, Смолов был признан лучшим игроком матча.