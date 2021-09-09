Япония отказалась от проведения клубного ЧМ по футболу

Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира-2021. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на федерацию футбола этой страны.

Турнир должен был пройти с 9 по 19 декабря. В нем примут участие семь команд, в числе которых победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси", египетский "Аль-Ахли" и новозеландский "Окленд Сити", заявленный конфедерацией футбола Океании (OFC). Остальные команды должны определиться чуть позднее.

- В результате обсуждения с представителями ФИФА принято решение не проводить клубный чемпионат мира в Японии исходя из нынешней ситуации с распространением коронавируса, - подчеркивается в заявлении.

Ожидается, что страна, которая заменит Японию, будет в ближайшее время озвучена ФИФА. Действующим победителем турнира является мюнхенская "Бавария".