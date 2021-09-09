Сборная России сыграет с Украиной в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России на чемпионате Европы, предварительный этап которого прошел в четырех странах, в 1/8 финала встретится с Украиной. Игра состоится 11 сентября в польском Гданьске на арене вместимостью 11 500 зрителей.

После победы над Северной Македонией (3:0) в своем заключительном матче группы "С" в финском Тампере наша команда перешла в режим томительного ожидания. Результат последней игры в этой шестерке между Финляндией и Турцией давал ответ на вопрос, какое место займем в секстете - второе или третье? От этого зависела и сила соперника в первом раунде плей-офф. Ведь могли попасть и на действующего чемпиона Европы Сербию. Вот почему переживали за хозяев, хотя они при любом раскладе оставались на четвертом месте.

Но волейболисты страны Суоми порадовали и своих болельщиков, и нашего главного тренера, своего земляка Туомаса Саммелвуо. Финны в марафонском сражении дожали соперника на тай-брейке - 3:2. Турция так и осталась на третьей позиции.

В таблице скрестной группы "А" в Кракове участники плей-офф расположились в таком порядке: Польша, Сербия, Украина и неожиданно Португалия, опередившая Бельгию. В матчах 1/8 финала в Гданьске 11 сентября сразятся Россия - Украина, Польша - Финляндия, на следующий день сыграют Нидерланды - Португалия, Сербия - Турция.

Оставшиеся части сетки сформировались в четверг поздно вечером после завершения матчей группового этапа в Остраве (Чехия) и Таллине (Эстония).

На предыдущем чемпионате континента украинцы финишировали седьмыми

Наш предстоящий соперник Украина - команда крепкая, но все же в классе заметно уступает россиянам. Эта сборная редко попадает на финальные турниры чемпионатов мира и Европы. Многих игроков из соседней страны подопечные Саммелвуо знают по выступлениям в Суперлиге. Дмитрий Виецкий прошлый сезон успешно провел за нижегородский АСК, Ян Ерещенко за карьеру побывал сразу в четырех российских клубах. Дмитрий Теременко защищал цвета "Белогорья". Главная звезда украинской сборной - Олег Плотницкий, востребованный в итальянской лиге.

Где будем смотреть

11 сентября, суббота, "Матч! Игра"

18.30 Россия - Украина. Прямая трансляция.