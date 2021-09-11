Белгородский "Спартак" - победитель турнира Детской футбольной лиги

В Витязево на стадионе "Понтос", построенном к Чемпионату мира-2018 в России, завершился финальный турнир XIII международного фестиваля "Большие звезды светят малым". Его проводила Детская футбольная лига имени Виктора Горлова среди команд мальчиков 2013 года рождения.

29 команд боролись за награды соревнований, которые проходили при финансовой поддержке Российского футбольного союза. Именные футболки для участников фестиваля предоставил нападающий тульского "Арсенала" Кирилл Панченко. Прекрасная инициатива известного футбольного бомбардира, игравшего во многих ведущих клубах Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба ДФЛ, в финале "Спартак" (Белгород) победил "Юность" (Калининград) - 3:2. Президент ДФЛ Мария Жаркова и другие организаторы турнира, кроме Кубка и медалей, вручили чемпионам сертификаты на приобретение формы. А лучшим игрокам турнира подарили мячи чемпионата мира по футболу-2018.

ДФЛ известна тем, что проводит с выдумкой не только футбольные фестивали, но и умело устраивает в их рамках развлекательные состязания. На этот раз это были индивидуальный турнир для бомбардиров "Попади в цель" и "Вратариада" для голкиперов. Их победители получили самокаты.

Соревнования ДФЛ собирают немало зрителей. Самые активные болельщики - это, конечно, родители юных футболистов. И они не только болели на трибунах, но и участвовали в соревнованиях "Покажи пример сыну и дочке".