Российская команда в 12-й раз выиграла Кубок легенд по футболу

Сборная России в 12-й раз выиграла Кубок легенд имени Константина Еременко по футболу, переиграв в решающем матче команду звезд со счетом 13:8.

В Москве на арене "Мегаспорт" завершился традиционный Кубок легенд по футболу. В финале турнира встречались сборные России и команда, составленная из звезд мирового футбола.

Матч получился ярким и результативным. Команды на двоих сумели 21 раз поразить ворота друг друга. Немного удачливее оказалась сборная России, победившая со счетом 13:8.

В составе победителей пять мячей забил нападающий Павел Погребняк. Дублями отметились Егор Титов, Андрей Каряка и Сергей Игнашевич. По одному разу отличились Дмитрий Аленичев и Константин Головской.

У соперника по три мяча забили Хавьер Савиола и Георгиос Карагунис, по разу отличились Андрей Воронин и Эстебан Комбьяссо.

В матче за третье место сборная Испании перегирала команду Турции со счетом 4:3.