Чемпион US Open Даниил Медведев рассказал о разгромном финале против Джоковича

Какой Медведев необычный на корте, такой он и в жизни. Он почти всегда развернуто отвечает на все вопросы, уходит от шаблонов и предельно откровенен. В этом убедился и корреспондент "РГ", попавший в узкий круг журналистов, которым Даниил дал первое интервью после триумфа в Нью-Йорке.
Смог перебороть как себя, так и Джоковича
Даниил, с победой! Как себя чувствуете в статусе победителя "Шлема"? Удалось все осознать, переварить?
Даниил Медведев: Немного удалось, да, но не до конца. Главные ощущения
- большая радость и облегчение. Можно сказать, исполнил мечту детства. Это невероятно, тем более с учетом того, что я победил самого Новака. Эмоции нереальные! Хорошо, у меня есть пара дней на отдых, хотя бы можно насладиться успехом. Но такие вещи я оставляю для себя и близких людей. Речь о тех чувствах, которые ты не можешь разделить с другими. Вместе с тем я прекрасно понимаю: впереди много работы, так что расслабляться нельзя.
По ходу финала не возникало мыслей, что еще чуть-чуть и Новак заиграет?
Даниил Медведев: На самом деле очень много тяжелых моментов было. Когда ты играешь против Джоковича, нельзя давать слабину. Надо быть на все 100 процентов заряженным на борьбу и биться с первого до последнего очка. Были эпизоды, которые могли перевернуть ход встречи. Однако сейчас бессмысленно об этом рассуждать. Что имеем, то имеем. Рад, что в ключевых розыгрышах я смог перебороть как себя, так и Новака. Где-то подача помогла, где-то удачно сыграл, где-то он ошибся. Это и есть теннис, спорт.
Видели, как Джокович расплакался перед последним геймом?
Даниил Медведев: Нет, только потом узнал. Не мог ничего увидеть, потому что на экране на стадионе этого не показали. И во время игры, переходов ты не смотришь на соперника. Было бы странно в таких моментах пялиться на оппонента (улыбается).
А самому от счастья расплакаться не хотелось?
Даниил Медведев: Да нет. Хотя никогда не знаешь, какие эмоции будут одолевать после победы, у всех по-разному бывает. Но плакать не хотелось, нет.
После матча вы сказали, что русские умеют праздновать и надеетесь не попасть в новость. Либо если это случится, то по хорошему поводу. Как будете отмечать?
Даниил Медведев: Мы собрались с людьми, которых я знаю, некоторые прилетели сюда. Кстати, на финале их было слышно на трибунах. Праздновать будем как следует, весело (улыбается). Будет шумно, но я буду все контролировать, никаких подробностей никто не узнает (смеется).
Невезение в Токио
У вас остается все меньше незакрытых пометок в карьере. Остались только Олимпиада, Кубок Дэвиса и звание первой ракетки мира. Можете расположить их в порядке приоритетов?
Даниил Медведев: Наверное, Олимпиада была на первой строчке. Но следующие Игры будут только через три года, и все это время мне надо будет выходить на корт. Так что из ближайших целей назову Кубок Дэвиса. Не побоюсь сказать, что у нас лучшая команда в мире. Больше ни у кого в составе нет четырех теннисистов из топ-30 рейтинга - это о чем-то говорит. При этом мы способны и в паре побеждать, хоть и не всегда это получается. Если говорить про лидерство в мировом рейтинге, то несколько раз я был совсем близок. Но было бы как-то неправильно, если бы я возглавил список без победы на "Шлеме". И все же Новак завоевал три "Шлема" и вышел в финал. Так что, если не ошибаюсь, до конца года у меня нет даже теоретических шансов обойти Джоковича. Ну либо мне придется выступить на всех турнирах и везде становиться лучшим. Это немножко из мира фантастики. Разумеется, надеюсь, по ходу карьеры удастся заполнить все пункты, о которых вы спросили. Самое главное - бороться изо всех сил.
Олимпиада в Токио стала для вас первой в карьере. Как вам этот опыт, что было сделано не так?
Даниил Медведев: Олимпийские игры дали мне нереальный опыт. Понимаете, теннис - индивидуальный вид спорта. Когда ехал в Токио, думал: надо хорошо выступить, проявить себя. Но только оказавшись там, в Японии, я впервые в жизни почувствовал, что это такое, когда ты представляешь свою страну, хоть мы и были без флага. Было желание рвать и метать. Честно признаюсь - не был готов к соревнованиям. Физически чуть подсел, был непростой период после Уимблдона плюс дала о себе знать страшная жара. Мне было очень тяжело. Однако рад, что нашим теннисистам удалось провести бешеную Олимпиаду, завоевать кучу медалей. Знаете, что я еще запомнил? После обидного поражения от Зверева Джокович заявил на пресс-конференции: "У меня были неудачи на Играх, но они сделали меня сильнее. Я знаю, какие передо мной стоят цели". Его слова дали мне мотивацию: раз такой великий человек и чемпион не отчаивается, то и мне надо постараться проявить себя в будущем. Нельзя сидеть и плакать все три года до Парижа.
Не секрет, что Новак очень хорошо относится к российским игрокам. Что он сказал после финала?
Даниил Медведев: Мы с ним хорошо общаемся, он крутой чувак. Не скажу, что дружим с ним, ужинаем семьями, однако Новак всегда был очень добр ко мне. Еще раз повторю: серб великий чемпион. Никогда не видел, чтобы Джокович после поражения говорил что-то нелестное о сопернике. Он даже в таких моментах грациозен, и в воскресенье был таким же. Для него неудача в Нью-Йорке стала сумасшедшим ударом. И все же Новак поздравил меня. Легенда и просто приятный человек.
Во время первого матчбола болельщики начали кричать, мешать вам. Обращали на это внимание?
Даниил Медведев: Нет, старался максимально отстраниться от всего, хотя полностью выключиться невозможно. Конечно, такие вещи очень мешают. Но я на все 100 процентов уверен: зрители не хотели как-то меня задеть, просто они так переживали за Новака, что уже не соображали, как поступить. Было тяжело, и мне понадобилось время, чтобы собраться. А так, шумно, тихо, за меня или против - не важно. Моя задача выиграть.
Комплименты от звезд и "Баварии"
Как будете строить остаток календаря? Будут ли в нем турниры в Санкт-Петербурге и Москве?
Даниил Медведев: Все будет зависеть от Индиан-Уэллса. Это "Мастерс", который нельзя пропускать, если только ты не травмирован. Сами понимаете, на кону 1000 очков. Обязательно сыграю там, как и в Турине. С удовольствием выступил бы в Москве и Санкт-Петербурге, люблю играть в России. Просто я ведь три месяца подряд проведу в США, перед этим был Токио. Москва идет сразу после Индиан-Уэллса, а Санкт-Петербург прямо перед Парижем. Не могу ничего обещать. Но вообще было бы здорово порадовать собственную публику.
Вас сравнивают с Данилой Багровым, который приехал в Америку всех победить. Вам это удалось. Так в чем сила, Даниил?
Даниил Медведев: Ой, тяжелый вопрос. Мы, теннисисты, весь год путешествуем по разным странам. Так что я бы не стал конкретизировать, хотя согласен: мне хорошо удаются турниры в Канаде, США. Здесь хорошие для меня условия, корт, мячи - все подходит.
От кого было самое неожиданное поздравление после финала?
Даниил Медведев: Много известных людей написали мне в соцсетях. Это главный сюрприз, потому что к тебе обращаются те, кто является твоим кумиром. Я говорю как о спортсменах, так и представителях шоу-бизнеса. И когда они тебя поздравляют - это вау! Прикольно! Не буду называть имен, но были те, кто меня удивил.
Ваш любимый клуб - мюнхенская "Бавария" - поздравил вас, опубликовал фотографию своей майки с вашей фамилией. Приятно?
Даниил Медведев: А как вы думаете? Это очень круто и приятно. Я, кстати, недавно давал интервью про "Баварию", всем очень понравилось. Хотел показать, что не просто так называю ее любимой командой, но и разбираюсь в футболе, обожаю его. Так что мы с мюнхенцами в каком-то смысле на связи. Как-нибудь, может, замутим что-то с ними (улыбается).
Финал US Open выпал на годовщину вашей свадьбы. А вообще когда вы возвращаетесь домой после игр, как себя ведете?
Даниил Медведев: Это как в той знаменитой фразе с Вегасом: "Все, что происходит на корте, там и остается". Другое дело, что теннис - огромная часть моей жизни, примерно 90-95 процентов. Но даже на оставшиеся 5-10 процентов они оказывают большое влияние. Естественно, после поражений у меня плохое настроение. Впрочем, как мне кажется, у меня есть сильное качество - я способен понять, сделал ли я все, что от меня зависело. Если нет, значит, в следующий раз надо быть лучше. Если ты полностью выложился и не добился результата, что ж, таков спорт, надо работать дальше. В такой ситуации могу спокойно прийти в номер, домой, и наслаждаться жизнью, заниматься обычными вещами и жить как простой человек. Вы же со мной общаетесь, видите, я вполне адекватный парень. Ничего необычного.
Хобби - футбол и "Формула"
На годовщину свадьбы вы подарили супруге титул. Понимаете, что теперь придется такие подарки делать регулярно? Готовы к этому?
Даниил Медведев: В следующем году эта дата может совпасть с полуфиналом или финалом US Open. Сейчас так все сложилось, что я могу назвать случившееся чудом. Вряд ли такое будет часто повторяться, так что придется придумывать другие подарки, более простые для исполнения (смеется).
В этом году вы впервые дошли до четвертого круга Уимблдона, но наверняка не собираетесь на этом останавливаться. Где видите пути развития на траве?
Даниил Медведев: Мне надо улучшать подачу, других путей не вижу. Немножко удивляет, как Новак умудряется так легко проходить всех на траве. Это такое покрытие, что могут быть сеты и матчи, где ты не можешь взять чужую подачу и в результате будет тай-брейк. Я так и проиграл в нынешнем году. В поединке с Хуркачем я был намного лучше, но он круто подавал в важные моменты, сумел вытащить партию на тай-брейке и все. Не знаю, что тогда со мной случилось, однако у меня совершенно ничего не проходило: не мог попасть ни одного мяча в корт. При этом Хуркач - сильный теннисист, уже побеждал на "Мастерс" и будет далеко проходить на "Шлемах". Смешно, что в Торонто мы снова с ним соперничали, и там все было наоборот. В каком-то смысле удалось отомстить ему. На траве важно быть собранным, особенно в решающих розыгрышах. Буду учиться, стараться. Если честно, трава мне нравится намного больше грунта, так что есть реальный шанс когда-то далеко там дойти.
Недавно вы сравнили себя с Артемом Дзюбой. Может, после победы в Нью-Йорке возьмете уровень повыше? Роберт Левандовски?
Даниил Медведев: Я тогда говорил не про теннис, а о футболе. Не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане, но мне нравится его типаж форварда. Когда смотришь по телевизору, он может показаться слегка неуклюжим, как и я на корте. При этом Артем забивает голы, является одним из рекордсменов по этому показателю в истории сборной, в лидерах в "Зените". Человек был успешен во всех командах, много раз становился лучшим снайпером чемпионата. И несмотря на все эти достижения, кто-то еще продолжает говорить, что Дзюба недостаточно хорош. Всем понятно, что Левандовски сильнее Артема, однако я очень уважаю Артема как спортсмена. То, чего он добился в российском футболе, - это невероятно.
Какие у вас ожидания от новой части компьютерной игры FIFA 22? Есть в ней любимые футболисты и клуб?
Даниил Медведев: Вообще я стал меньше играть в FIFA, сейчас предпочитаю Rainbow Six. Слышал, что в FIFA 22 будут изменения. У меня есть приставка, могу посмотреть. Если поменяют игру, будет круто. Она затягивает тем, что порой бывают напряженные матчи, из-за которых хочется разбить контроллер и всякое такое. Любимый клуб - "Бавария". Футболист? Удивитесь, но не Левандовски, потому что в FIFA у него почему-то средние показатели. А так еще нравятся Нойер, Гнабри. Кстати, Гнабри необычно празднует голы, как-нибудь повторю его трюк после победы.
Перед финалом вы смотрели "Формулу-1", потом матч "Ливерпуля". Почему такой выбор?
Даниил Медведев: Мне очень нравится "Формула", но нет такого, что я сижу, кричу и "топлю" за кого-то. Просто расслабляюсь, когда смотрю. Когда столкнулись Хэмилтон и Ферстаппен - это было нечто невероятное, очень крутая гонка. Хорошее отвлечение от тенниса, которое дарит положительные эмоции. Я прекрасно понимал, какой мне предстоит матч, но спокойно следил за другими видами спорта. Что касается "Ливерпуля", то это была единственная встреча в чемпионате Англии в тот день, а я играю в фэнтези против друзей (улыбается). Там борьба не на жизнь, а на смерть. Тренировки при этом были по расписанию, концентрация самая серьезная. Просто вышел и победил в финале.
Кто любимый пилот в "Формуле-1"? Команда?
Даниил Медведев: Не так давно слежу за "Формулой", чтобы сделать выбор. Мне всегда нравились люди, которые стараются отнять титул у непобежденных. В нынешнем сезоне болею за Ферстаппена. Не знаком с ним лично, но как гонщик он импонирует, у них крутая борьба с Хэмилтоном. Еще мне всегда нравился Риккардо. Он самый обаятельный в "Формуле" (смеется). За ним всегда приятно следить. Так что пока любимого гонщика и команды нет, но со временем точно определюсь.
Медведев с детства увлекался спортом, но теннис выбрал не сразу. Сначала будущий чемпион US Open занимался плаванием, играл в шахматы. На корт Даниила потянуло в девять лет. Объявление о наборе в секцию случайно увидела мама Медведева Ольга Васильевна, предложившая сыну попробовать себя в теннисе.
Даниил немало времени уделял учебе. Ему нравились математика и физика. После школы Медведев поступил на факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО, а также в РГУФК и МЭСИ на заочное отделение. Однако спустя год в МГИМО он забрал документы и вместе с семьей переехал во Францию, где стал тренироваться в Каннах, сосредоточившись на спорте.
В 2018 году, когда Даниилу было 22 года, он женился на своей возлюбленной Дарье, с которой они были знакомы много лет. Свадьба была скромной и прошла в кругу родных и близких. Вообще Медведев не любит афишировать личную жизнь. К слову, Дарья в детстве тоже занималась теннисом, но вынуждена была завершить карьеру уже в 18 лет из-за травмы. Детей у пары пока нет.
Помимо тенниса, Даниил всерьез увлекается футболом, является страстным болельщиком мюнхенской "Баварии". Медведев порой любит и сам погонять мяч, но делает это не так часто, поскольку боится получить травму.
Любимым фильмом Медведева является картина "Поймай меня, если сможешь", в которой главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо с Томом Хэнксом. Ди Каприо и Хэнкс - два любимых актера теннисиста.
Даниил любит автомобили и быструю езду. В прошлом году теннисист был лишен прав и оштрафован за превышение скорости. Произошло это в Монако: как потом признавался сам Медведев, он разогнался до 163 км/ч.
Медведев достаточно плотно работает с психологом и большое внимание уделяет питанию. Не сказать, что он соблюдает особую диету, но старается не употреблять вредную пищу вроде фастфуда и частенько отказывается от сладкого.
Медведев свободно владеет тремя языками: русским, английским и французским.