Чемпион US Open Даниил Медведев рассказал о разгромном финале против Джоковича

Даниил Медведев подарил всем российским любителям спорта грандиозный праздник. Уроженец Москвы завоевал первый титул "Большого шлема" в карьере, победив в финале Открытого чемпионата США (US Open) не кого-нибудь, а одного из величайших игроков в истории и лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Какой Медведев необычный на корте, такой он и в жизни. Он почти всегда развернуто отвечает на все вопросы, уходит от шаблонов и предельно откровенен. В этом убедился и корреспондент "РГ", попавший в узкий круг журналистов, которым Даниил дал первое интервью после триумфа в Нью-Йорке.

Смог перебороть как себя, так и Джоковича

Даниил, с победой! Как себя чувствуете в статусе победителя "Шлема"? Удалось все осознать, переварить?

Даниил Медведев: Немного удалось, да, но не до конца. Главные ощущения

- большая радость и облегчение. Можно сказать, исполнил мечту детства. Это невероятно, тем более с учетом того, что я победил самого Новака. Эмоции нереальные! Хорошо, у меня есть пара дней на отдых, хотя бы можно насладиться успехом. Но такие вещи я оставляю для себя и близких людей. Речь о тех чувствах, которые ты не можешь разделить с другими. Вместе с тем я прекрасно понимаю: впереди много работы, так что расслабляться нельзя.

По ходу финала не возникало мыслей, что еще чуть-чуть и Новак заиграет?

Даниил Медведев: На самом деле очень много тяжелых моментов было. Когда ты играешь против Джоковича, нельзя давать слабину. Надо быть на все 100 процентов заряженным на борьбу и биться с первого до последнего очка. Были эпизоды, которые могли перевернуть ход встречи. Однако сейчас бессмысленно об этом рассуждать. Что имеем, то имеем. Рад, что в ключевых розыгрышах я смог перебороть как себя, так и Новака. Где-то подача помогла, где-то удачно сыграл, где-то он ошибся. Это и есть теннис, спорт.

Даниил Медведев: Ближайшая цель - победа со сборной на Кубке Дэвиса. У нас лучшая команда в мире. А дальше подумаю о первом месте в рейтинге

Видели, как Джокович расплакался перед последним геймом?

Даниил Медведев: Нет, только потом узнал. Не мог ничего увидеть, потому что на экране на стадионе этого не показали. И во время игры, переходов ты не смотришь на соперника. Было бы странно в таких моментах пялиться на оппонента (улыбается).

А самому от счастья расплакаться не хотелось?

Даниил Медведев: Да нет. Хотя никогда не знаешь, какие эмоции будут одолевать после победы, у всех по-разному бывает. Но плакать не хотелось, нет.

После матча вы сказали, что русские умеют праздновать и надеетесь не попасть в новость. Либо если это случится, то по хорошему поводу. Как будете отмечать?

Даниил Медведев: Мы собрались с людьми, которых я знаю, некоторые прилетели сюда. Кстати, на финале их было слышно на трибунах. Праздновать будем как следует, весело (улыбается). Будет шумно, но я буду все контролировать, никаких подробностей никто не узнает (смеется).

Невезение в Токио

У вас остается все меньше незакрытых пометок в карьере. Остались только Олимпиада, Кубок Дэвиса и звание первой ракетки мира. Можете расположить их в порядке приоритетов?

Даниил Медведев: Наверное, Олимпиада была на первой строчке. Но следующие Игры будут только через три года, и все это время мне надо будет выходить на корт. Так что из ближайших целей назову Кубок Дэвиса. Не побоюсь сказать, что у нас лучшая команда в мире. Больше ни у кого в составе нет четырех теннисистов из топ-30 рейтинга - это о чем-то говорит. При этом мы способны и в паре побеждать, хоть и не всегда это получается. Если говорить про лидерство в мировом рейтинге, то несколько раз я был совсем близок. Но было бы как-то неправильно, если бы я возглавил список без победы на "Шлеме". И все же Новак завоевал три "Шлема" и вышел в финал. Так что, если не ошибаюсь, до конца года у меня нет даже теоретических шансов обойти Джоковича. Ну либо мне придется выступить на всех турнирах и везде становиться лучшим. Это немножко из мира фантастики. Разумеется, надеюсь, по ходу карьеры удастся заполнить все пункты, о которых вы спросили. Самое главное - бороться изо всех сил.

Даниил Медведев выиграл первый "Шлем" в карьере и не собирается на этом останавливаться. Фото: EPA

Олимпиада в Токио стала для вас первой в карьере. Как вам этот опыт, что было сделано не так?

Даниил Медведев: Олимпийские игры дали мне нереальный опыт. Понимаете, теннис - индивидуальный вид спорта. Когда ехал в Токио, думал: надо хорошо выступить, проявить себя. Но только оказавшись там, в Японии, я впервые в жизни почувствовал, что это такое, когда ты представляешь свою страну, хоть мы и были без флага. Было желание рвать и метать. Честно признаюсь - не был готов к соревнованиям. Физически чуть подсел, был непростой период после Уимблдона плюс дала о себе знать страшная жара. Мне было очень тяжело. Однако рад, что нашим теннисистам удалось провести бешеную Олимпиаду, завоевать кучу медалей. Знаете, что я еще запомнил? После обидного поражения от Зверева Джокович заявил на пресс-конференции: "У меня были неудачи на Играх, но они сделали меня сильнее. Я знаю, какие передо мной стоят цели". Его слова дали мне мотивацию: раз такой великий человек и чемпион не отчаивается, то и мне надо постараться проявить себя в будущем. Нельзя сидеть и плакать все три года до Парижа.

Не секрет, что Новак очень хорошо относится к российским игрокам. Что он сказал после финала?

Даниил Медведев: Мы с ним хорошо общаемся, он крутой чувак. Не скажу, что дружим с ним, ужинаем семьями, однако Новак всегда был очень добр ко мне. Еще раз повторю: серб великий чемпион. Никогда не видел, чтобы Джокович после поражения говорил что-то нелестное о сопернике. Он даже в таких моментах грациозен, и в воскресенье был таким же. Для него неудача в Нью-Йорке стала сумасшедшим ударом. И все же Новак поздравил меня. Легенда и просто приятный человек.

Во время первого матчбола болельщики начали кричать, мешать вам. Обращали на это внимание?

Даниил Медведев: Нет, старался максимально отстраниться от всего, хотя полностью выключиться невозможно. Конечно, такие вещи очень мешают. Но я на все 100 процентов уверен: зрители не хотели как-то меня задеть, просто они так переживали за Новака, что уже не соображали, как поступить. Было тяжело, и мне понадобилось время, чтобы собраться. А так, шумно, тихо, за меня или против - не важно. Моя задача выиграть.

Комплименты от звезд и "Баварии"

Как будете строить остаток календаря? Будут ли в нем турниры в Санкт-Петербурге и Москве?

Даниил Медведев: Все будет зависеть от Индиан-Уэллса. Это "Мастерс", который нельзя пропускать, если только ты не травмирован. Сами понимаете, на кону 1000 очков. Обязательно сыграю там, как и в Турине. С удовольствием выступил бы в Москве и Санкт-Петербурге, люблю играть в России. Просто я ведь три месяца подряд проведу в США, перед этим был Токио. Москва идет сразу после Индиан-Уэллса, а Санкт-Петербург прямо перед Парижем. Не могу ничего обещать. Но вообще было бы здорово порадовать собственную публику.

Вас сравнивают с Данилой Багровым, который приехал в Америку всех победить. Вам это удалось. Так в чем сила, Даниил?

Даниил Медведев: Ой, тяжелый вопрос. Мы, теннисисты, весь год путешествуем по разным странам. Так что я бы не стал конкретизировать, хотя согласен: мне хорошо удаются турниры в Канаде, США. Здесь хорошие для меня условия, корт, мячи - все подходит.

От кого было самое неожиданное поздравление после финала?

Даниил Медведев: Много известных людей написали мне в соцсетях. Это главный сюрприз, потому что к тебе обращаются те, кто является твоим кумиром. Я говорю как о спортсменах, так и представителях шоу-бизнеса. И когда они тебя поздравляют - это вау! Прикольно! Не буду называть имен, но были те, кто меня удивил.

Ваш любимый клуб - мюнхенская "Бавария" - поздравил вас, опубликовал фотографию своей майки с вашей фамилией. Приятно?

Даниил Медведев: А как вы думаете? Это очень круто и приятно. Я, кстати, недавно давал интервью про "Баварию", всем очень понравилось. Хотел показать, что не просто так называю ее любимой командой, но и разбираюсь в футболе, обожаю его. Так что мы с мюнхенцами в каком-то смысле на связи. Как-нибудь, может, замутим что-то с ними (улыбается).

Финал US Open выпал на годовщину вашей свадьбы. А вообще когда вы возвращаетесь домой после игр, как себя ведете?

Даниил Медведев: Это как в той знаменитой фразе с Вегасом: "Все, что происходит на корте, там и остается". Другое дело, что теннис - огромная часть моей жизни, примерно 90-95 процентов. Но даже на оставшиеся 5-10 процентов они оказывают большое влияние. Естественно, после поражений у меня плохое настроение. Впрочем, как мне кажется, у меня есть сильное качество - я способен понять, сделал ли я все, что от меня зависело. Если нет, значит, в следующий раз надо быть лучше. Если ты полностью выложился и не добился результата, что ж, таков спорт, надо работать дальше. В такой ситуации могу спокойно прийти в номер, домой, и наслаждаться жизнью, заниматься обычными вещами и жить как простой человек. Вы же со мной общаетесь, видите, я вполне адекватный парень. Ничего необычного.

Хобби - футбол и "Формула"

На годовщину свадьбы вы подарили супруге титул. Понимаете, что теперь придется такие подарки делать регулярно? Готовы к этому?

Даниил Медведев: В следующем году эта дата может совпасть с полуфиналом или финалом US Open. Сейчас так все сложилось, что я могу назвать случившееся чудом. Вряд ли такое будет часто повторяться, так что придется придумывать другие подарки, более простые для исполнения (смеется).

20 миллионов долларов призовых заработал за карьеру Даниил Медведев на данный момент

В этом году вы впервые дошли до четвертого круга Уимблдона, но наверняка не собираетесь на этом останавливаться. Где видите пути развития на траве?

Даниил Медведев: Мне надо улучшать подачу, других путей не вижу. Немножко удивляет, как Новак умудряется так легко проходить всех на траве. Это такое покрытие, что могут быть сеты и матчи, где ты не можешь взять чужую подачу и в результате будет тай-брейк. Я так и проиграл в нынешнем году. В поединке с Хуркачем я был намного лучше, но он круто подавал в важные моменты, сумел вытащить партию на тай-брейке и все. Не знаю, что тогда со мной случилось, однако у меня совершенно ничего не проходило: не мог попасть ни одного мяча в корт. При этом Хуркач - сильный теннисист, уже побеждал на "Мастерс" и будет далеко проходить на "Шлемах". Смешно, что в Торонто мы снова с ним соперничали, и там все было наоборот. В каком-то смысле удалось отомстить ему. На траве важно быть собранным, особенно в решающих розыгрышах. Буду учиться, стараться. Если честно, трава мне нравится намного больше грунта, так что есть реальный шанс когда-то далеко там дойти.

Недавно вы сравнили себя с Артемом Дзюбой. Может, после победы в Нью-Йорке возьмете уровень повыше? Роберт Левандовски?

Даниил Медведев: Я тогда говорил не про теннис, а о футболе. Не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане, но мне нравится его типаж форварда. Когда смотришь по телевизору, он может показаться слегка неуклюжим, как и я на корте. При этом Артем забивает голы, является одним из рекордсменов по этому показателю в истории сборной, в лидерах в "Зените". Человек был успешен во всех командах, много раз становился лучшим снайпером чемпионата. И несмотря на все эти достижения, кто-то еще продолжает говорить, что Дзюба недостаточно хорош. Всем понятно, что Левандовски сильнее Артема, однако я очень уважаю Артема как спортсмена. То, чего он добился в российском футболе, - это невероятно.

Какие у вас ожидания от новой части компьютерной игры FIFA 22? Есть в ней любимые футболисты и клуб?

Даниил Медведев: Вообще я стал меньше играть в FIFA, сейчас предпочитаю Rainbow Six. Слышал, что в FIFA 22 будут изменения. У меня есть приставка, могу посмотреть. Если поменяют игру, будет круто. Она затягивает тем, что порой бывают напряженные матчи, из-за которых хочется разбить контроллер и всякое такое. Любимый клуб - "Бавария". Футболист? Удивитесь, но не Левандовски, потому что в FIFA у него почему-то средние показатели. А так еще нравятся Нойер, Гнабри. Кстати, Гнабри необычно празднует голы, как-нибудь повторю его трюк после победы.

Перед финалом вы смотрели "Формулу-1", потом матч "Ливерпуля". Почему такой выбор?

Даниил Медведев: Мне очень нравится "Формула", но нет такого, что я сижу, кричу и "топлю" за кого-то. Просто расслабляюсь, когда смотрю. Когда столкнулись Хэмилтон и Ферстаппен - это было нечто невероятное, очень крутая гонка. Хорошее отвлечение от тенниса, которое дарит положительные эмоции. Я прекрасно понимал, какой мне предстоит матч, но спокойно следил за другими видами спорта. Что касается "Ливерпуля", то это была единственная встреча в чемпионате Англии в тот день, а я играю в фэнтези против друзей (улыбается). Там борьба не на жизнь, а на смерть. Тренировки при этом были по расписанию, концентрация самая серьезная. Просто вышел и победил в финале.

Кто любимый пилот в "Формуле-1"? Команда?

Даниил Медведев: Не так давно слежу за "Формулой", чтобы сделать выбор. Мне всегда нравились люди, которые стараются отнять титул у непобежденных. В нынешнем сезоне болею за Ферстаппена. Не знаком с ним лично, но как гонщик он импонирует, у них крутая борьба с Хэмилтоном. Еще мне всегда нравился Риккардо. Он самый обаятельный в "Формуле" (смеется). За ним всегда приятно следить. Так что пока любимого гонщика и команды нет, но со временем точно определюсь.

Интересные факты

Медведев с детства увлекался спортом, но теннис выбрал не сразу. Сначала будущий чемпион US Open занимался плаванием, играл в шахматы. На корт Даниила потянуло в девять лет. Объявление о наборе в секцию случайно увидела мама Медведева Ольга Васильевна, предложившая сыну попробовать себя в теннисе.

Даниил немало времени уделял учебе. Ему нравились математика и физика. После школы Медведев поступил на факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО, а также в РГУФК и МЭСИ на заочное отделение. Однако спустя год в МГИМО он забрал документы и вместе с семьей переехал во Францию, где стал тренироваться в Каннах, сосредоточившись на спорте.

В 2018 году, когда Даниилу было 22 года, он женился на своей возлюбленной Дарье, с которой они были знакомы много лет. Свадьба была скромной и прошла в кругу родных и близких. Вообще Медведев не любит афишировать личную жизнь. К слову, Дарья в детстве тоже занималась теннисом, но вынуждена была завершить карьеру уже в 18 лет из-за травмы. Детей у пары пока нет.

Помимо тенниса, Даниил всерьез увлекается футболом, является страстным болельщиком мюнхенской "Баварии". Медведев порой любит и сам погонять мяч, но делает это не так часто, поскольку боится получить травму.

Любимым фильмом Медведева является картина "Поймай меня, если сможешь", в которой главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо с Томом Хэнксом. Ди Каприо и Хэнкс - два любимых актера теннисиста.

Даниил любит автомобили и быструю езду. В прошлом году теннисист был лишен прав и оштрафован за превышение скорости. Произошло это в Монако: как потом признавался сам Медведев, он разогнался до 163 км/ч.

Медведев достаточно плотно работает с психологом и большое внимание уделяет питанию. Не сказать, что он соблюдает особую диету, но старается не употреблять вредную пищу вроде фастфуда и частенько отказывается от сладкого.

Медведев свободно владеет тремя языками: русским, английским и французским.