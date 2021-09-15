Игроки - легионеры "Зенита" извинились за то, чего в России никогда не было

Больше, чем проигрыш "Зенита" (0:1) и его игра, расстроила церемония коленопреклонения перед матчем. Как это водится в разных странах, но, к счастью, не в нашей, футболисты "Челси" опустились на газон в знак поддержки движения "БЛМ" ("Жизни черных важны"). Для них это некое, на мой сугубо личный взгляд, чересчур театральное представление символизирует знак борьбы с расизмом и извинения за тех, кто нанес обиду представителям угнетаемой расы. Что ж, если они или их предки виноваты, то пусть извиняются этим экстравагантным способом.

Зачем зенитовские легионеры встали на колени? Что это? Перед кем вымаливаем прощение? Фото: Матч ТВ

В российских командах, среди наших спортсменов, такое не практикуется. Не к чему бросаться наземь, ибо просить прощения не за что. Отвратительный расизм, волею истории и характера наших людей, веками обходил и обошел страну стороной. Бухаться на колени выступающим под российскими цветами, в форме наших клубов, а не в футболках "Челси" и других зарубежных команд совершенно не нужно. У нас есть совсем иные, более важные поводы для коленопреклонения. Они не публичны, напоказ не выставляются.

И вдруг футболисты в зенитовских майках перед матчем опускаются на колени. Что это? Зачем? Перед кем вымаливаем прощение? На земле оказались легионеры "Зенита". Колебался и раздумывал лучший снайпер чемпионата России иранец Азмун, а потом все-таки с легким опозданием тоже опустился на поле "Стэмфорд Бридж". Сегодня весь интернет полон язвительных шуток: Сердар Азмун долго взвешивал, а потом решил, что в период европейских трансферов его жест может и пригодиться. А Ярослав Ракицкий, легионер из Украины, повел себя достойно, весь перфоманс проигнорировав.

Зенитовцы встали на колено и проиграли "Челси" - 0:1

Бесспорно, некоторые игроки сильнейшего на сегодня клуба России повели себя странно. Объяснения: "Но ведь это легионеры…" критики не выдерживают. Они играют за команду Санкт-Петербурга, а не Лондона или Нью-Йорка. В этот нелегкий период их по-прежнему многомиллионные контракты оплачиваются российской стороной. В конце концов, и каждый из нас, добросовестных налогоплательщиков, вносит свою лепту в материальное процветание играющих в футбол иностранных граждан, в данном случае желанных гостей, которым доверено защищать честь Питера, а в этом конкретном случае нынешнего футбольного символа страны "Зенита".

Наверняка неприятные чувства испытали руководители чемпиона России. Ведь такое поведение - это удар и по ним. И тем более необычен комментарий главного тренера команды, Сергея Семака. Привожу его, прозвучавший в эфире "Матч ТВ", дословно:

- Это личное право каждого человека. Мое - другое. Я уважаю право всех людей, но при этом преклонить колено я готов перед Богом, - сказал Сергей Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".

Обидно услышать это от Сергея Богдановича, надежды всех отечественных футбольных болельщиков и тренеров, человека интеллигентнейшего, тонкого собирателя живописи, являвшего и на поле, и теперь вне его образцы джентльменского Фэйр Плей. Наверняка разговор с легионерами, они же именно зенитовцы, который произошел в раздевалке, был у Семака более предметным. Или нам еще предстоит подивиться коленопреклонению людей в форме любимого народного клуба и на его домашнем стадионе?

Тем временем

В параллельной встрече группы "H", в которой выступают "Зенит" и "Челси", "Ювентус" разгромил на выезде шведский "Мальме" (3:0) и стал лидером своего квартета. Туринский клуб одержал первую победу после ухода Криштиану Роналду: до того было два поражения от "Эмполи" (0:1) и "Наполи" (1:2).

- Волнение всегда есть, когда выступаешь в Лиге чемпионов. Мы находимся под давлением после пары неудачных результатов. Перед игрой попросил ребят не пропускать, чтобы убрать лишнюю нервозность. Было очень важно набрать три очка, иначе серия без побед стала бы слишком длинной, - сказал тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Матч с самой громкой вывеской состоялся на "Камп Ноу", где "Барселона" принимала "Баварию". После шокирующего ухода Лионеля Месси каталонцы неплохо стартовали в национальном чемпионате: после трех туров в активе команды две победы и одна ничья. Однако все прекрасно понимали, что первым серьезным экзаменом для обновленной "Барсы" станет встреча с мюнхенским суперклубом. И его подопечные Рональда Кумана провалили. Отметим, что "сине-гранатовые" никому не уступали в дебютном поединке в группе Лиги чемпионов на протяжении 23 лет.

- Нам помешали травмы. У нас были доступны только три нападающих, а это мало. Не могу жаловаться на отношение ребят к делу, но есть разница в качестве в команде, - признался наставник "Барселоны" Рональд Куман. - Сейчас в клубе много молодежи, которые только через два-три года станут сильнее. Это очень трудно принять, но нужно ждать, дать им время.

Героем матча на "Камп Ноу" стал Роберт Левандовски, оформивший дубль. Поляк забил за мюнхенцев в 18-й встрече подряд и закрепился на третьей строчке в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов: в активе Роберта теперь 75 голов. Лидируют же в этом списке с большим отрывом Лионель Месси (120 мячей) и Криштиану Роналду (135).

- Вот честно: я не обращаю внимания на личную статистику. Голы - это хорошо, но только если они помогают команде добиться победы, - заявил Левандовски. - Мы приехали на сегодняшний матч только за тремя очками. Конечно, "Барсу" нужно уважать, она всегда опасна на своем поле. Однако "Бавария" контролировала ситуацию и не дала сопернику никаких шансов.

Особенной эта игра стала для главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна, который только прошлым летом возглавил мюнхенскую команду.

- Ребята были очень хороши - это ключевой момент. Были определенные проблемы в стартовые 7-8 минут, но мы внесли некоторые коррективы, и все наладилось. Всегда здорово победить, оставив свои ворота на замке. Невероятно рад, что у меня в распоряжении есть такие футболисты, как Левандовски, Томас Мюллер. Со звездами такого уровня всегда приятно иметь дело, - рассказал Нагельсманн.

Напоследок добавим, что сегодня московский "Локомотив" проведет первый матч группового этапа Лиги Европы: в соперниках у "железнодорожников" будет один из лидеров французского первенства "Марсель".

Во второй встрече группы "Е" римский "Лацио" отправится в гости к "Галатасараю".

- Мы попали в группу, которую по качеству можно сравнить с Лигой чемпионов. С "Марселем" предстоит очень интересная игра. У них особенный тренер - Сампаоли. Что касается моей команды, то на все 100 процентов уверен: они выложатся полностью, покажут дерзость и уверенность. "Локомотив" хорошо начал сезон, футболисты находятся в неплохой форме. Кстати, я очень рад, что разрешили заполнить трибуны на 30 процентов. Нас хорошо поддержат - в этом у меня нет никаких сомнений, - заявил рулевой "красно-зеленых" Марко Николич.

Подготовил Сергей Литвинов