В восьми матчах Лиги чемпионов в среду забито 28 мячей

В среду сыграны 8 матчей первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в которых было забито 28 мячей.

В среду, 15 сентября, завершился первый тур группового раунда Лиги чемпионов. В группе А "Лейпциг" принимал "Манчестер Сити". Команды на двоих отметились девятью забитыми мячами. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 6:3. В составе победителей отличились Натан Аке, Рияд Марез, Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэл Жезус. Еще один мяч в свои ворота отправил Норди Мукиэле. У "Леццига" хет-трик на счету Кристофера Нкунку.

Зведный "ПСЖ" на выезде не сумел переиграть бельгийский "Брюгге" 1:1. Андрес Эррера вывел парижан вперед, но Ханс Ванакен сумел принести своей команде ничью. Проводивший 150-й матч в Лиге чемпионов аргентинец Лионель Месси отметился лишь желтой карточкой.

В группе В "Ливерпуль" сумел вырвать победу у "Милана" - 3:2. В составе английского клуба отличились Фикайо Томори, Мохаммед Салах и Джордан Хендерсон. У миланцев голы на счету Анте Ребича и Браима Диаса. Салах в первом тайме не реализовал пенальти.

В другом матче "Атлетико" и "Порту" сыграли вничью - 0:0.

Еще один результативный матч прошел в группе С, где "Аякс" на выезде разгромил "Спортинг" - 5:1. Четыре гола на счету Себастьяна Алле, один мяч у гостей на счету Стивена Бергейса. В составе "Спортинга" автором точного удара стал Жоау Паулинью.

Ранее "Бешикташ" дома проиграл дортмундской "Боруссии" - 1:2. Мадридский "Реал" сумел переиграть "Интер" со счетом 1:0 в группе D. В другом матче молдавский "Шериф" победил донецкий "Шахтер" - 2:0.