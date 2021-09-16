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16.09.2021 12:32
Рубрика: Спорт

Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели

Текст: Максим Домчев

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин из-за травмы выбыл из строя на четыре недели.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В среду в первом тайме матча Лиги Европы против польской "Легии" Зобнин получил повреждение в игровом столкновении. Игрок был заменен на голландца Йоррита Хендрикса.

"Результаты обследования показали, что восстановление полузащитника займет около четырех недель. Желаем Роману успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле", - приводит Sport24 слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова.

Таким образом, Зобнин пропустит столичное дерби против ЦСКА в ближайшем туре РПЛ. Также он, по всей видимости, не поможет сборной России в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года, которые пройдут в октябре.

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