Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин из-за травмы выбыл из строя на четыре недели.

В среду в первом тайме матча Лиги Европы против польской "Легии" Зобнин получил повреждение в игровом столкновении. Игрок был заменен на голландца Йоррита Хендрикса.

"Результаты обследования показали, что восстановление полузащитника займет около четырех недель. Желаем Роману успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле", - приводит Sport24 слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова.

Таким образом, Зобнин пропустит столичное дерби против ЦСКА в ближайшем туре РПЛ. Также он, по всей видимости, не поможет сборной России в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года, которые пройдут в октябре.