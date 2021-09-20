ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" объявили составы на центральный матч 8-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча пройдет в понедельник в 19:30 на стадионе армейцев.
В состав ЦСКА вернулся восстановившийся после повреждения защитник Марио Фернандес. Полный стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Фернандес, Набабкин, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Заболотный, Чалов.
В стартовом составе "Спартака" впервые появятся защитник Максимилиано Кофрие, а в полузащите сыграет Руслан Литвинов.
Состав "Спартака": Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Литвинов, Айртон, Промес, Понсе, Ларссон.