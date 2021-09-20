Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав на октябрьские отборочные матчи ЧМ-2022. В него вошли Артем Дзюба и Денис Глушаков.

В октябре команда Карпина сыграет против сборных Словакии и Словении.

В числе приглашенных - нападающие "Зенита" и "Уфы" Артем Дзюба и Гамид Агаларов, а также полузащитник "Химок" Денис Глушаков.

Расширенный состав сборной России:

вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Станислав Крицюк ("Зенит" Санкт-Петербург),

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция),

полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов" Самара),

нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва), Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Гамид Агаларов ("Уфа").

8 октября сборная России примет Словакию, 11-го в гостях встретится со Словенией.