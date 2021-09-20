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20.09.2021 21:35
Рубрика: Спорт

Гол Заболотного принес ЦСКА победу в матче со "Спартаком"

Текст: Максим Домчев
В центральном матче 8-го тура РПЛ ЦСКА нанес поражение "Спартаку" со счетом 1:0. Победу армейцам принес точный удар Антона Заболотного в конце матча.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В Москве в столичном дерби встречались непримиримые соперники - ЦСКА и "Спартак". Обе команды в нынешнем сезоне нечасто радуют своих поклонников победами и яркой игрой, располагаясь в середине таблицы, но статус дерби от этого никак не меняется.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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У ЦСКА сумел вернуться в строй Марио Фернандес. В целом проблем с составом у Алексея Березуцкого было куда меньше, чем у его оппонента Руя Витории. У "Спартака" из-за травмы игру пропускал Роман Зобнин, не смог помочь партнерам дисквалифицированный Александр Соболев. В итоге место в обороне тренеры доверили Максимилиано Кофрие, а в центральной зоне вышел молодой Роман Литвинов.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми, где вооруженный студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Сама игра в первой половине встречи не получилась яркой. Команды много боролись, допускали ошибки. Чуть лучше выглядел ЦСКА, больше владевший мячом, но по опасным моментам "Спартак" соперника превзошел благодаря ударам из-за пределов штрафной.

В начале второго тайма должен был забивать Эсекель Понсе. После удара Литвинова Акинфеев отбил мяч перед собой, а аргентинец с 10 метров не смог попасть в ворота.

Судьбу матча снова решила ошибка в обороне "Спартака". В концовке встречи Антон Заболотный после хаоса в штрафной "Спартака" нанес точный удар. Позже он был удален с поля за вторую желтую карточку, а перед самым финальным свистком после удара Квинси Промеса ЦСКА спас великолепный Акинфеев.

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