Людмила Бодниева возглавила женскую сборную России по гандболу

Главным тренером женской сборной России по гандболу назначена Людмила Бодниева. Она стала первой женщиной, возглавившей национальную команду. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Ранее 42-летняя Бодниева входила в тренерский штаб Алексея Алексеева, который руководил командой на Олимпийских играх в Токио, где россиянки завоевали серебряные медали.

"Благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкареву за оказанное доверие. Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе", - сказала Бодниева.

В свою очередь президент ФГР Сергей Шишкарев отметил, что назначение перспективного российского специалиста было приоритетом для федерации.