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20.09.2021 12:38
Рубрика: Спорт

Людмила Бодниева возглавила женскую сборную России по гандболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Главным тренером женской сборной России по гандболу назначена Людмила Бодниева. Она стала первой женщиной, возглавившей национальную команду. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной РФ по гандболу

Ранее 42-летняя Бодниева входила в тренерский штаб Алексея Алексеева, который руководил командой на Олимпийских играх в Токио, где россиянки завоевали серебряные медали.

"Благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкареву за оказанное доверие. Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе", - сказала Бодниева.

В свою очередь президент ФГР Сергей Шишкарев отметил, что назначение перспективного российского специалиста было приоритетом для федерации.

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