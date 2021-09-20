Судивший игру детей в нетрезвом виде хоккейный арбитр дисквалифицирован пожизненно

Хоккейный арбитр Емельян Майоров решением Федерации хоккея Москвы дисквалифицирован пожизненно.

Майоров в субботу обслуживал матч между детскими командами "Спартак-Спорттех" (Москва) и "Академия Харламова" (Балашиха). Позже в интернете появилось видео, на котором видно, что одного арбитра сильно качает, он падает на лед и старается ухватиться за бортик.

Как говорится в сообщении Федерации хоккея Москвы, этот инцидент на матчах команд 2011 года рождения был изучен, после чего было вынесено решение.

"По итогам совещаний было принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы", - отмечается в сообщении.